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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Татьяна Васильева посоветовала, как справиться с домашним насилием

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева на программе «Звезды сошлись» посоветовала девушкам, ставших жертвой домашнего насилия, спасаться бегством от таких мужчин.

«Любая женщина знает точку невозврата. Он уже зверь, он убийца. Не звоните, не общайтесь с такими, кто опасен для вас. В таких общениях нету места дружескому общению», — заявила Васильева.

При этом она подчеркнула, что сама сталкивалась с жестоким обращением в отношениях. По словам актрисы, ей всегда удавалось вовремя спастись. Она порекомендовала россиянкам бежать от занимающихся рукоприкладством мужчин и добавила, что с такими людьми не стоит общаться даже если у вас есть общие дети.

Ранее дочь Валерии призналась, что сталкивалась с домашним насилием.

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