Барецкий заявил, что больше не хочет драться с фриками и вызвал на бой Кадырова

Шоумен Стас Барецкий рассказал «Газете.Ru», что хотел бы встретиться в бойцовском поединке с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я бы подрался с Кадыровым — это уровень. Просто мне постоянно предлагают соперников, которые ниже моего уровня подготовки, подсовывают фриков всяких. А вот Кадырову я бы бросил вызов, несмотря на то что мы с ним в разных весовых категориях. Он является человеком с хорошей физической подготовкой, я же владею секретной техникой, взятой из Шаолиня», — заявил Барецкий.

Он также добавил, что готов выйти в октагон с Кадыровым только за «большие деньги».

Ранее Барецкий пожаловался, что его избили из-за МакSим.