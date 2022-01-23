Бузова запретила фанату обнимать себя на фото

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова резко оттолкнула фаната, когда тот слегка приобнял ее для фотоснимка. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Закулисье».

На видео поклонник подходит к раздраженной Бузовой с просьбой сделать совместное фото и кладет звезде руку на плечо. В ответ Бузова резко оттолкнула руку и сказала «Не трогай меня!». Молодой человек нервно рассмеялся, а затем извинился. Судя по всему, фото Бузова все же позволила, но попросила сделать снимок побыстрее.

Ранее мать Бузовой рассказала правду о пластике дочери. Ирина подчеркнула, что ее 36-летняя дочь в курсе о всех своих недостатках, а также удачных и не очень ракурсах. По утверждениям матери Бузовой, когда Ольга заявляет, что она неотразима, то артистка «просто шутит».

Однажды американский актер Бен Аффлек толкнул в грудь фаната, который пытался сфотографироваться с Дженнифер Лопес в Венеции, где пара была на Венецианском кинофестивале.