Солистка The Dixie Cups умерла после неудачной операции

Певица, солистка группы The Dixie Cups Роза Хоукинс скончалась на 77-м году жизни, передает The Sun.

Она умерла в одной из больниц Флориды после неудачной операции, проведенной неделю назад, подтвердила ее сестра и коллега по группе Барбара Хоукинс.

У Розы Хоукинс открылось внутреннее кровотечение, которое вкупе с другими осложнениями привело к смерти.

The Dixie Cups прославились после выхода дебютного сингла 1965 года Chapel of Love, также на их счету хит Iko Iko.

Группа не выступала с начала пандемии коронавируса. Первое после долгой паузы выступление было запланировано на весну 2022 года — The Dixie Cups пригласили на фестиваль джаза в Новом Орлеане. Коллектив не будет отказываться от этих планов. «Она сказала: я умру раньше вас, но, пожалуйста, пойте. Я люблю ее так же, как все еще люблю свою мать, никогда это время не станет прошедшим», — сказала Барбара.