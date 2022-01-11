Канье Уэст захотел встретиться с Путиным и провести в Москве богослужение

Канье Уэст, ныне известный под новым именем Йе, заявил о желании провести в Москве богослужение и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание Billboard.

«Он намерен проводить в России много времени», — заявил советник Йе.

По данным издания, визит Йе в Россию может состояться весной или летом 2022 года. Кроме озвученных планов, рэпер планирует участвовать в развитии бизнес-проектов и расширении контактов в музыкальной сфере.

Йе планирует пригласить российского президента в качестве «специального гостя» на свое выступление.

Ранее актриса Джулия Фокс снялась в романтической фотосессии с рэпером Канье Уэстом.

Актриса также подтвердила, что встречается с рэпером. По словам Джулии, она встретила Канье Уэста в Майами перед Новым годом и почувствовала с ним мгновенную связь.