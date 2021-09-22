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«Эльвира — повелительница тьмы» рассказала о связи, которую скрывала почти 20 лет

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Depositphotos

Американская актриса Кассандра Петерсон, наиболее известная по главной роли в комедии «Эльвира — Повелительница Тьмы», выпустила мемуары. На это обратило внимание издание The Advocate.

В своей книге Петерсон впервые публично говорит о своих многолетних отношениях с другой женщиной — Терезой Виерсон. Это связь продлилась почти 20 лет. Впервые они встретились в 1995 году в спортзале, где Тереза работала тренером. Она сразу понравилась Петерсон, но та сначала подумала, что Тереза — мужчина.

«Типичный плохой мальчик не подозревал — он настолько харизматичен, что создал свой собственный неофициальный фан-клуб. Наблюдение за ним из безопасного места на беговой дорожке заставляло мое сердце биться быстрее, да и время текло намного быстрее», — пишет Петерсон.

Когда актриса покинула спортзал, она оказалась рядом с тренером и поняла, что Тереза — женщина. К тому же, бывшая культуристка, бегунья и велосипедистка.

Некоторое время женщины были близкими подругами, но когда брак Петерсон распался, двое стали еще ближе.

«Вскоре я обнаружила, что мы связаны сексуально, чего со мной раньше никогда не было, и через некоторое время стало ясно, что я влюблена в это красивое андрогинное существо, которое появилось на моем пороге, словно ангел — как раз тогда, когда я нуждалась в ком-то больше всего», — добавила актриса.

Петерсон заявила, что скрывала отношения, потому что «чувствовала необходимость защитить Эльвиру», чтобы сохранить карьеру, но теперь мнение актрисы изменилось.

«Если это заставляет некоторых фанатов больше не получать удовольствие от моей работы, или если компания решает не работать со мной из-за этого — что ж, все, что я могу сказать.. Черт возьми. Это их проблема», — заключила Петерсон.

Ранее писательница Трауб прокомментировала интригу с дебютным романом Тарантино.

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