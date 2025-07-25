Сын хотел покончить с собой, дочь называет себя мужским именем: как живут дети Михаила Ефремова

Чем занимаются дети актера Михаила Ефремова и как складывается их жизнь

Звездная династия Ефремовых всегда находилась в центре внимания, и не только благодаря ролям в кино и театре. Ее родоначальником был советский актер Олег Ефремов. Не менее известным стал его сын Михаил, который недавно вышел из колонии, где отбывал срок за смертельное ДТП. У Михаила Ефремова шестеро детей, родившихся в четырех браках. Некоторые из наследников перестали общаться с отцом после приговора и не навещали его в заключении. Чем занимаются дети Михаила Ефремова и как сейчас складывается их жизнь — в материале «Газеты.Ru».

В первом браке — с однокурсницей Еленой Гольяновой — у Михаила Ефремова детей не было. Его второй супругой стала филолог и редактор Ася Воробьева. Девушку Михаил отбил у своего друга Антона Табакова. 30 мая 1988 года у пары родился сын Никита. Супруги расстались через пару лет, актер ушел к другой женщине. Отношения отца и сына складывались непросто.

В одном из интервью уже взрослый Никита Ефремов говорил, что у него накопились сотни обид на отца, которые пришлось прорабатывать со специалистом. Но он справился с этими проблемами.

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Никита учился в московской физико-математической школе № 52 и участвовал в школьной самодеятельности. В 11 классе он осознал, что математика ему не интересна. Мальчик параллельно учился в музыкальной школе: играл на фортепиано, скрипке и занимался вокалом, планировал поступать в творческий вуз. Также Ефремов-младший с детства играл в футбол и баскетбол.

Еще подростком Никита Ефремов проявлял интерес к актерскому мастерству и посещал спектакли. Его особенно поразил Константин Райкин в постановке «Синьор Тодеро хозяин». В 2005 году Ефремов-младший поступил на курс к Райкину в Школу-студию МХАТ.

close Никита Ефремов в детстве efremovefremov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В студенческие годы он стал лауреатом театральной премии «Золотой лист — 2009» за роль Чацкого в дипломном спектакле «Горе от ума». После окончания Школы-студии талантливого выпускника пригласили сразу в несколько московских театров. Никита выбрал «Современник», первым худруком которого был его дед Олег Ефремов. Как позже рассказывал Ефремов-младший, многие пожилые актеры нередко говорили о его схожести со знаменитым родственником. Но Никиту это порой обижало, ведь он не пытался заявить о себе с помощью известной фамилии.

Во время учебы Никита Ефремов начал сниматься в кино и к окончанию Школы-студии МХАТ уже имел небольшое актерское портфолио. Позже он сыграл в сериалах «Восьмидесятые», «Лондонград», «Нулевой пациент», «Библиотекарь», фильмах «Тихий Дон», «Лето» и «Сестры». Актер также прошел пробы в американский биографический триллер Apple TV+ «Тетрис», где исполнил роль создателя игры Алексея Пажитнова. Его партнером в кадре стал Тэрон Эджертон. В 2023 году Ефремов-младший оставил «Современник» ради работы в кино, но не исключил, что может когда-то вернуться на сцену.

Несколько лет назад Никита Ефремов признался, что у него был опыт употребления алкоголя и запрещенных веществ. Побороть зависимость ему помогло осознание своего бессилия.

«Затянувшиеся приключения с алкоголем довели меня до эмоционального дна, от которого я оттолкнулся», — пояснил актер.

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В интервью Ксении Собчак он рассказывал, что в 20-21 год его настигла депрессия, и он пытался покончить с собой. Актер проработал проблемы со специалистом и больше не возвращается к прежнему образу жизни. Произошедшая с отцом ситуация также заставила его пересмотреть отношение к алкоголю и к собственной жизни в целом.

Окружение артиста называло «проводником» Никиты Ефремова актрису и телеведущую Марию Ивакову, с которой он тогда встречался. Но пара рассталась. Сейчас актер выходит в свет с художницей Ольгой Шурыгиной.

Никита стал самым известным из детей Михаила Ефремова и продолжил актерскую династию. Он поддерживает отца после выхода на свободу и регулярно с ним общается. Никита Ефремов часто говорит о важности семейных связей, несмотря на ошибки родителей.

Николай родился 16 августа 1991 года в семье Михаила Ефремова и его третьей жены — актрисы Евгении Добровольской. Когда мальчику было шесть лет, его родители развелись. Николая воспитывала мать, но он не прекращал общаться с отцом.

Мальчик пошел по стопам известных родителей и старшего сводного брата Никиты. В детстве он занимался в коллективе «Непоседы», а позже поступил на актерский факультет ГИТИСа на курс народного артиста России Алексея Бородина.

Дебютной работой Николая в кино стала эпизодическая роль в фильме «Дунечка», тогда ему было 13 лет. Позже актер появлялся в картинах «Индиго» и «Весельчаки». Прославился Николай благодаря роли в первом российском фильме Disney «Книга мастеров» — он сыграл кузнеца, друга главного героя. А позже актер воплотил на экране образ Николки Турбина в сериале «Белая гвардия».

Во время съемок Николай не забывал и о театре. Он играл в спектакле «В.Ж.» по пьесе Горького «Васса Железнова» во МХАТе им. Чехова. Главную роль исполняла его мать Евгения Добровольская. А в театре «Практика» в спектакле «Посадить дерево» он появлялся на сцене вместе с отцом Михаилом Ефремовым.

close Николай Ефремов, 2009 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2013 году стало известно, что Николай Ефремов встречается со специалистом по рекламе Владой Киселевой. Актер познакомил девушку с матерью, которая приняла избранницу сына. В 2019 году Николай женился на Владе, у них родилась дочь Алла. Девочку назвали в честь бабушки, актрисы Аллы Покровской.

Приговор Михаилу Ефремову в 2020 году Николай воспринял болезненно, у него началась депрессия. По сообщениям СМИ, актер стал злоупотреблять алкоголем. Друзья семьи говорили, что Николай — добрый и адекватный человек до тех пор, пока не выпьет. По мнению окружающих, пристрастие к алкоголю передалось ему от известного отца.

Летом 2023 года стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на третьем этаже и чудом остался жив. Врачи оценивали состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У Ефремова-младшего были сложная сочетанная травма, закрытые переломы бедра и таза, развилась анемия. В экстренных службах сообщили, что актер состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предположительно Ефремов мог выпасть из окна в состоянии наркотического опьянения, но его жена уточнила, что при разговоре накануне Николай был трезвым и не пил уже пять дней. Позднее Владислава Киселева отреклась от проблемного супруга.

В больнице Ефремов провел 1,5 месяца, ему установили спицы на локтевую кость. Источник в больнице рассказывал, что актер грубит медперсоналу, ругается и препятствует лечению. Когда Николаю Ефремову стало лучше, его перевели из реанимации в травматологию. Первое время он передвигался на костылях и проходил реабилитацию. Актеру прочили инвалидность, но он смог оправиться от случившегося. Медикам Ефремов объяснил, что упал случайно. С тех пор он не снимался в кино и ведет закрытый образ жизни.

close Николай Ефремов, 2025 год Сергей Булкин/ТАСС

В начале 2025 года Николай Ефремов потерял мать: актриса Евгения Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью. По некоторым данным, у артистки была агрессивная форма рака желудка.

Анна-Мария Ефремова

В 2000 году у Михаила Ефремова родилась дочь Анна-Мария в браке с актрисой Ксенией Качалиной. Четвертая супруга актера родом из Саратова, она снялась в нескольких картинах в 90-х. Также известно, что ранее она жила в гражданском браке с Иваном Охлобыстиным. Уже в 2004 году Ефремов и Качалина оформили развод. Женщина забрала дочь и уехала в Индию.

Позже в СМИ не раз появлялась информация о пристрастии актрисы к алкоголю. Ефремов помогал бывшей жене: оплачивал коммунальные услуги и долги. Позднее Анна-Мария рассказала, что в подростковом возрасте жизнь с матерью стала для нее невыносимой. Актер отсудил у Качалиной право единоличной опеки над подростком, но проблемы на этом не закончились.

В то время Ефремов был женат в пятый раз, у него росли трое детей в новой семье. Он снял для старшей дочери квартиру и нанял ей гувернантку. Среднее образование Анна-Мария получила в школе с углубленным изучением английского, поступила на филологический факультет Государственного института русского языка имени Пушкина.

close Актер Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией, 2016 год Валерий Матыцин/ТАСС

В студенческие годы Анна-Мария часто появлялась на публике со знаменитым отцом. Она дала несколько интервью, где рассказывала о своих детских психологических травмах, невнимании со стороны матери. По словам девушки, она нередко задумывалась о самоубийстве, страдала от депрессии и комплексов.

«Я очень не хочу употреблять алкоголь. Вы видите мою генетику. К тому же я человек, который был зависим от сладкого. Вообще, зависимость у меня формируется на щелчок от чего угодно: Интернета, чтения, игр... Я склонна винить в этом гены. Но, возможно, это связано с посттравматическим стрессовым расстройством, когда хочется заесть и запить возникающую тревожность. Какое-то время я принимала антидепрессанты», — заявляла в интервью девушка.

С отцом у Анны-Марии сложились теплые отношения, она считает его настоящей родительской фигурой. После аварии с участием Михаила Ефремова девушка поначалу рассказывала, что пыталась связаться с семьей погибшего, но несколько раз натыкалась на мошенников. В тот момент ее отношения с Качалиной окончательно испортились: актриса говорила, что дочь сидит на шее у отца, хочет «засадить его в тюрьму, а мать — в психушку».

close Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария Ефремова на протестной акции женщин в Минске, 2020 год Виктор Толочко/РИА Новости

Анна-Мария обладает андрогинной внешностью, ее вид не раз обсуждали в сети. Девушка красила волосы в разные цвета, носила накладные уши в эльфийском стиле и надевала мужскую одежду, за что неоднократно подвергалась хейту. В соцсетях девушка попросила обращаться к ней в мужском роде, называть Аэм Тиллмари. В 2020 году она идентифицировала себя небинарной персоной, а через год сообщила, что взяла имя Сергей. Отец отреагировал на поступки дочери спокойно и заявил, что это только выбор дочери. Сейчас «Сергей» обучается на курсах программирования, проходит гормональную терапию и мечтает переехать в Англию.

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В пятом браке — со звукорежиссером Софьей Кругликовой — у Михаила Ефремова родились трое детей. Старшая дочь Вера появилась на свет в 2005 году. С детства она проявляла творческие способности: увлекалась музыкой, играла на фортепиано и мечтала стать певицей. Из спорта Вере нравились теннис и карате, но, став постарше, девушка нацелилась на актерскую карьеру.

Вере было 15 лет, когда Михаил Ефремов попал в аварию. После оглашения приговора отношения дочери с родителями ухудшились: она перестала общаться с Михаилом и ссорилась с матерью, которая настаивала на частом посещении церкви. Свою обиду Вера выплескивала в социальные сети: она опубликовала в TIkTok ролик, где рассуждала о ценности жизни и гадала, быстро ли ее забудут после смерти. Состояние девушки взволновало пользователей. Позже Вера еще не раз признавалась, что хотела бы уехать подальше от близких. От комментариев она отказывалась и всячески старалась отгородиться от прессы.

В 2021 году Вера Ефремова поступила в Высшую школу экономики. Год она изучала управление в креативных индустриях, но разочаровалась в учебе и бросила вуз. Девушка пошла работать суфлером и помощником оператора, пыталась снимать собственные короткометражные фильмы и вела Telegram-канал.

close ismokkewater/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2023-м Вера снова попробовала поступить в вуз, на этот раз выбрала актерскую специальность. Она стала студенткой Школы-студии МХАТ на курсе Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Теперь девушку можно увидеть в учебных спектаклях.

Надя стала пятым ребенком Михаила Ефремова, девочка родилась в 2007 году. По словам ее единокровной сестры Анны-Марии (Сергея), Надежда — «самый спокойный ребенок» среди всех наследников известного актера.

О девушке известно мало — лишь то, что она тоже тяготеет к творчеству. Надежда занимается танцами и приняла участие в иммерсивном шоу Мигеля «Девочка со спичками».

У младшей дочери Михаила Ефремова сложились теплые отношения с единокровным братом Никитой. 18-летие Надежды они праздновали вместе: родственники отправились на отдых в Турцию, посетили Фетхие. Никита Ефремов несколько раз публиковал фотографии сестры, сама она почти не появляется на публике.

Младший сын Михаила Ефремова появился на свет в 2010 году. Он рос веселым мальчиком, занимался футболом и появлялся вместе с отцом на кинопремьерах. Когда Михаил Ефремов оказался в колонии, Бориса стали реже видеть на публике: большую часть времени он проводит в школе.

Актер не раз упоминал во время судебных процессов, что у его младших детей слабое здоровье. Поэтому дочери и сын могут подолгу жить на даче. Известно, что в 2020 году Борис заразился коронавирусом, но болезнь протекала почти бессимптомно. Юный наследник артиста перенес заболевание легко, без температуры.

close Борис Ефремов в кадре из клипа Гарика Сукачева «Помнишь» (2021) Rutube

В 2021 году Борис появился в короткометражном фильме на песню «Помнишь» Гарика Сукачева. Музыкант с детства знает мальчика, так как дружит с Ефремовым и работает с его супругой. Он заметил актерский талант Бориса давно и потому пригласил его сняться в клипе. Насколько мальчику понравился процесс съемок, неизвестно.