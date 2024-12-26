«Мы не знали слов «абьюзер» и «газлайтер». Какими были пять браков Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов известен публике благодаря работам в кино и театре, а с недавних пор — как виновник ДТП со смертельным исходом, за которое отбывает срок. Внимания заслуживает и личная жизнь артиста: он пять раз был в браке, а также стал отцом шестерых детей. Одной из бывших жен актера — народной артистке России Евгении Добровольской — 26 декабря 2024 года исполняется 60 лет. О ней и других супругах Ефремова рассказывает «Газета.Ru».

close Елена Гольянова в кадре из фильма «Зеркало для героя» (1988) Свердловская киностудия

Первый брак Ефремова был фиктивным — он согласился помочь сокурснице по Школе-студии МХАТ Елене Гольяновой, которой нужно было выйти замуж за москвича, чтобы обменять квартиру умершей в Горьком сейчас — Нижний Новгород бабушки на столичную жилплощадь. Через полгода они развелись. После ДТП с участием Ефремова Гольянова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что не верит в виновность бывшего мужа.

«Есть факты, которые еще надо доказывать. Мы с друзьями обсуждали эту историю. Мне рассказали, как ездит Ефремов. Газ, тормоз — он едет очень неровно. Та машина ехала ровно. Там сидел уверенный человек», — заявила актриса.

По ее словам, в юности Ефремов никогда не пил: «Он в молодости не выпивал. Во время карантина у него была депрессия. У него нет никакого двойного дна. Он очень открытый человек».

Следующий брак актрисы также был фиктивным — на этот раз она помогла своему коллеге по театру. От третьего мужа — латвийца по имени Александр — Гольянова родила двоих детей. В настоящее время она продолжает играть второстепенные роли в фильмах и сериалах («Нелюбовь», «Уголь», «Балабол»).

Ася Воробьева

В конце 1980-х сын Олега Табакова Антон привел свою жену Асю Воробьеву в театр-студию «Современник 2» и попросил Ефремова помочь устроить ее литературным редактором. Через несколько месяцев артист в нее влюбился — и вскоре Ася ушла к нему. Их брак продлился недолго, но в нем успел появиться сын Никита, ставший успешным актером («Нулевой пациент», «Оффлайн», «Хороший человек»).

Евгения Добровольская

close Народная артистка РФ Евгения Добровольская, 2023 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

С молодой актрисой Евгенией Добровольской Ефремов познакомился на вечеринке, сразу влюбился и добивался ее целых два года. Не дождавшись ответа, актер перевез свои вещи к ней. Прежде чем согласиться на отношения, Добровольская добилась у Ефремова обещания бросить пить. В первое время после свадьбы актер действительно не злоупотреблял алкоголем и много работал. В их семье воспитывались двое детей — общий сын Коля и сын девушки от первого брака Степан.

Брак продлился семь лет — эти годы Добровольская вспоминала как время бесконечных гулянок и эпатажа со стороны супруга.

«Это была сумасшедшая жизнь. Год за три шел. Я столько в милиции не была за всю свою жизнь до этого. Потому что надо было обязательно ему с кем-то выяснить отношения. Играть беспрерывно. Эпатировать», — цитирует актрису сайт kp.ru.

Впервые Добровольская съехала от Ефремова во время беременности, потому что ей было тяжело переносить дома частые вечеринки. Из роддома актриса приехала к матери Ефремова Алле Покровской и только через пять лет окончательно рассталась с супругом: «Потому что я поняла…Сейчас есть такие модные слова, которых мы тогда не знали: «абьюзер», «газлайтер» и вот это вот все. Просто можно сейчас все это как-то назвать такими красивыми словами. А тогда я просто была в недоумении, и у меня была свое понимание абьюза — что я не могу любить тот топор, который меня убивает».

После Ефремова Добровольская встречалась с актером Ярославом Бойко — в этих отношениях родился сын Ян. С 2009 по 2022 год актриса состояла в браке с телеоператором Дмитрием Мананниковым, которому подарила дочь Анастасию. С 1991 года Добровольская является артисткой МХТ им. Чехова, а также снимается в фильмах и сериалах.

close Актриса Ксения Качалина Роман Денисов/ТАСС

С актрисой Ксенией Качалиной Ефремов познакомился во время съемок в фильме «Романовы. Венценосная семья». На тот момент за ее плечами были четырехлетние отношения с Иваном Охлобыстиным и брак с музыкантом Алексеем Паперным, из которого она вышла беременной. Актриса быстро сблизилась с Ефремовым, поддержавшим ее после потери ребенка. Вскоре актер сделал ей предложение, и в 2000 году у них родилась дочь Анна-Мария.

Отношения Ефремова и Качалиной продлились около пяти лет. В браке они увлекались алкоголем, а после расставания актриса впала в депрессию и еще больше пристрастилась к спиртному. Все годы после расставания ее содержал Ефремов — выделял деньги на еду и оплачивал домработницу. Как сообщает «Пятый канал», после ареста актера квартира Качалиной «превратилась в помойку». С дочерью актриса не общается.

Софья Кругликова

close Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2011 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пятой супругой актера стала звукорежиссер Софья Кругликова — они познакомились в начале 2000-х. Ранее она была замужем за французским программистом по имени Режис. По словам Кругликовой, они расстались, потому что каждый не хотел покидать свою страну.

«Три года просуществовали, мотаясь туда-обратно, так и не найдя точки опоры, которая бы заставила нас сойтись навсегда. Чуда семейного счастья не случилось. И тут появился Миша с фейерверком эмоций. С ним было весело и страшно, азартно и опасно, короче — не соскучишься!» — цитирует ее издание «7 дней».

Актер сделал Софье предложение в 2002 году — с тех пор они вместе. В браке у них родились трое детей — Вера (2005), Надежда (2007) и Борис (2010). В честь 15-й годовщины супружеской жизни Михаил и Софья обвенчались. В 2020-м вскоре после ДТП она рассказала сайту mk.ru, что Ефремов «срывался с катушек»:

«У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции практически мало общалась», — сказала Кругликова.

Несмотря на сложные отношения, она не стала расставаться с мужем, приговоренным к 7,5 года колонии. В 2023 году в беседе с прессой Кругликова выразила надежду на скорое условно-досрочное освобождение Ефремова: «УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает». Однако артисту отказали в освобождении из-за нарушения режима.