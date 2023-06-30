«Находился в неадекватном состоянии». Ефремов-младший выпал из окна

Николай Ефремов в сцене из спектакля по пьесе Алексея Житковского «Посадить дерево» в театре «Практика»

Актер Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве. В настоящее время он находится в реанимации на аппарате ИВЛ. По данным Telegram-каналов, врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У сына актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской сочетанная травма, закрытые переломы бедра и таза. Он может остаться инвалидом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Актер Николай Ефремов, сын звездных родителей Михаила Ефремова и Евгении Добровольской, выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве.

«Инцидент произошел накануне. Из окна квартиры на третьем этаже выпал Николай Ефремов. Мужчина объяснил медикам, что упал случайно», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным Telegram-канала 112, Ефремов-младший сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Он был прооперирован. Состояние актера врачи оценивают как крайне тяжелое. У него сочетанная травма, закрытые переломы бедра и таза.

Супруга актера Влада Киселева разговаривала с ним накануне вечером. По ее словам, муж был трезвым и сообщил, что «не пьет уже пять дней» и ждет их с дочкой возвращения. Утром женщине позвонили соседи и рассказали, что Ефремова увезли на «скорой».

Как сообщает Baza, Ефремов в момент падения мог находиться в наркотическом опьянении. Очевидцы вспоминают, что в руках у мужчины зачем-то была сковородка, а приземлившись, он стал кричать и звать на помощь, при этом «находился в неадекватном состоянии».

При этом Mash сообщает, что в больницу актер поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения. При себе у него не было документов, поэтому изначально Ефремова госпитализировали как неизвестного.

По словам врачей, «если Николай выживет, то его ждет очень тяжелая реабилитация». Кроме того, с высокой вероятностью он останется инвалидом из-за перелома таза.

По данным 112, у Ефремова серьезно повреждена артерия, помимо этого у него образовалась большая гематома в брюшной полости.

Семья живет на третьем этаже.

Путь актера

Николай Ефремов родился 16 августа 1991 года в Москве. Будучи школьником, участвовал в детском коллективе «Непоседы». Кинодебют случился в 13 лет в фильме «Дунечка».

В 2013 году окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство», мастерская А. В. Бородина. Снялся в ряде громких картин — «Книга мастеров» и «Духless». В сериале «Белая Гвардия» исполнил одну из ключевых ролей — Николки Турбина.

В комедии «Тетушки» приняли участие сразу три Ефремова Михаил, Николай и Никита.