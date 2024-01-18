«Она не живая и не волшебная»: священник объяснил, когда в Крещение вода становится святой Священник Волков рассказал, когда набирать святую воду на Крещение, и от чего она спасет

19 января Русская православная церковь празднует Крещение Господне. В этот день и накануне совершается Великое освящение воды, которую верующие уносят домой, чтобы пить для очищения духа и тела. Освящают воду и в ближайшем к церкви водоеме для массового купания верующих. Даруют ли крещенская вода и купание в проруби благодать и очищение, рассказал «Газете.Ru» настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.

В праздник Крещения, как все мы знаем, вода освящается два раза. Нет никакой разницы между водой, освященной 18 и 19 января, несмотря на народные представления об этой разности. Вода совершенно одинаковая. Читаются одинаковые молитвы и совершаются одинаковые священнодействия. И вода имеет одинаковую благодатную силу помогать людям в их жизни тогда, когда люди сами готовы к какому-то внутреннему изменению.

Никакая вода не обладает какой-то самостоятельной силой, которая бы позволила ей без воли человека что-то над ним делать.

Это не какая-то там живая волшебная вода. Это именно вода, освященная благодатью святого духа, которая воздействует на человека тогда, когда он сам готов к какому-то изменению, сам делает что-то для того, чтобы измениться. Поэтому крещенская вода имеет великую благодать, мы ее храним дома, пьем, когда в жизни происходят какие-то обстоятельства, или просто для укрепления своих сил, но вместе с этим и с верой.

«Все связано с молитвой»

Что касается крещенских купаний, то это такая добрая христианская традиция — окунаться 18 или 19 января в воду. В России по большей части это прорубь. Но никакого отдельного самостоятельного значения в этом нет. Погружение, как и вообще использование святой воды, связано с молитвой в храме.

То есть любой человек сначала должен прийти в храм, участвовать в богослужении, в общей молитве. Затем, получив святую воду, может отправиться и в купальню, где она организована правильным образом, и там трижды погрузиться в воду. Вода тоже заранее освящается.

Не нужно в этот день просто прыгать в любой водоем. Важно, чтобы это была вода, над которой совершен чин освящения. Главное, что погружаться в воду нужно с неким благоговением, с трепетом, с верой.

Это не какое-то моржевание, когда человек погружается в холодную воду просто ради того, чтобы как-то остыть или преодолеть какую-то свою слабость. Это, в первую очередь, дело, которое связано с богослужением, с церковным освящением этой воды.

Окунаться в прорубь не обязательно в эти дни.

То есть не то, чтобы человек, который погрузился в воду, в крещенскую прорубь, становится лучше, святее человека, который по каким-то причинам не смог этого сделать.

Конечно, нужно всех людей призывать к осмотрительности и к сдержанности, потому что никто не отменяет физических законов даже по отношению к святой воде. Она холодная, на улице сейчас достаточно морозно, поэтому если человек себя плохо чувствует, то рисковать тут не стоит. Достаточно прийти в храм, поучаствовать в службе, набрать воды, попить ее, окропить ею свое жилище, и этого будет вполне достаточно.

«В купальнике тоже возможно»

Обычно люди погружаются в каком-то белье, которое подразумевает соединение с водой. Голыми, конечно, прыгать в воду точно совершенно недопустимо. Некоторые надевают какие-то специальные рубашки длинные. Но даже если это будет купальник или плавки, тоже ничего страшного в этом нет. Так тоже возможно. Главное все это совершать с благоговением и верой без отрыва от церковного понимания этого.

Плохо, когда человек думает, что если он раз в год окунется в крещенской воде и от этого у него что-то в жизни изменится. Нет, ничего не изменится, это самообман. Изменится только тогда, когда он сам будет меняться, стремиться к добру, когда он сам перестанет ругаться со своими родными и близкими, перестанет заниматься какими-то безобразиями. В общем, сам одумается и станет чуть лучше в наступающем году.

Вот это стремление быть чуть лучше — оно и есть некоторая задача для каждого человека, который так или иначе стремится праздновать Крещение.