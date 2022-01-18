«Вплоть до остановки сердца». Кому не стоит лезть в прорубь на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные христиане традиционно будут праздновать Крещение Господне, приняв участие в крещенских купаниях. Медики рассказали «Газете.Ru» о том, как переохлаждение может ослабить организм, кому категорически запрещено окунаться в прорубь, а также как подготовиться, если вы все-таки решили испытать себя.

Чем опасны крещенские купания

Крещенские купания из года в год остаются популярными у православных россиян, хотя и Роспотребнадзор, и медики регулярно предупреждают, что подходит такой досуг далеко не всем, а также несет серьезные риски для определенной группы людей. Не просто так у мест купаний всегда дежурят бригады скорой помощи.

В Русской православной церкви называют купания необязательными, а в условиях пандемии и вовсе рекомендуют отказаться от испытания организма. В некоторых регионах мероприятия уже отменили. Но останавливает это далеко не всех — в прошлом году в купаниях приняли участие свыше двух миллионов человек.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, с физиологической точки зрения окунание в ледяную воду – это так называемый температурный стресс для организма. И, как любой внезапный стресс, он наносит удар по сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системе человека.

«Внезапный выброс стероидных гормонов и адреналина, который возникает при температурном стрессе, может привести к нарушению сердечного ритма — вплоть до остановки сердца, которое бригада скорой медицинской помощи может и не запустить», – говорит медик.

Строго противопоказаны купания в холодной воде людям с какими-либо хроническими заболеваниями, поскольку для них это очень опасно, уверяет Болибок. Особенно если у гражданина не в порядке сердце, почки и эндокринная система.

Болибок подчеркнул, что прыгнуть в холодную воду без должной подготовки под силу только совершенно здоровому и относительно молодому человеку.

Возраст и какие-либо «хронические болячки» не брать во внимание можно только в том случае, если человек занимается окунанием в холодную воду, обливаниями и другими процедурами закаливания на постоянной основе.

Большое заблуждение заключается и в том, что, по словам иммунолога, люди, которые купаются в проруби раз в год, уверены, что таким образом помогают своему организму. Эта точка зрения абсолютно неправильная, утверждает Болибок. И констатирует, что с медицинской точки зрения никакой пользы от крещенских купаний как вида оздоровления и закаливания нет.

Коронавирус никто не отменял

Если же искупаться на Крещение очень хочется, а закаливанием человек никогда не занимался, то начинать резко точно не стоит, добавляет врач общей практики и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. Особенно, в период вновь ухудшившейся ситуации с COVID-19.

«Окунание в прорубь – это сильный стресс для организма. Переохлаждение может только ослабить организм перед вирусом, и вы рискуете заболеть», – напоминает эксперт.

При этом варианте необходимо осознавать, что даже прививка не всегда спасет. По мнению Серебренниковой, важно учесть то, что после вакцинации «антительный ответ» вырабатывается только через две недели. Для полного формирования иммунитета нужен месяц (две недели после первой вакцинации и две недели — после второй). Если человек не практиковал такое закаливание, то нужно или привиться за месяц до начала процедур, или через месяц после, но никак не в период, когда иммунный ответ только формируется.

Народная традиция «смывать с себя грехи»

Традиция окунаться в прорубь является «повторением пути Сына Божьего» из библейского сюжета, в котором Иисус Христос погрузился в воды Иордана самостоятельно, когда Иоанн Креститель отказался крестить его сам. Каждый год в ночь с 18 на 19 января на праздник Крещения Господня, как считают православные, благодать снисходит на всю водную стихию, именно поэтому многие верующие стремятся окунуться в ледяную воду, чтобы смыть с себя грехи.

Но в РПЦ есть и другое мнение — грех смывается только покаянием. А сами Крещенские купания не являются церковным обрядом и никак не относятся к церковному уставу. В то же время с точки зрения священнослужителей, купаться в проруби или нет — индивидуальное решение каждого человека, и ничего предосудительного в этом нет.