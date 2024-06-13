Крещение ребенка. Как правильно подготовиться к таинству?

Крещение ребенка — одно из важнейших церковных таинств во всех христианских конфессиях. Согласно Евангелию, некрещенный человек не сможет попасть в Царство Божие. О том, как обряд проходит в православии, как правильно к нему подготовиться, кто может быть крестным ребенка, а кто — нет, и что нужно сделать родителям перед крестинами, «Газете.Ru» рассказал священник одного из петербургских храмов отец Николай.

Зачем крестят детей: смысл таинства

В Евангелии описано семь важных таинств, одно из них — таинство крещения младенца (остальные — миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение). Согласно христианскому учению, это важный этап жизни человека, позволяющий обрести Божью благодать. Смысл таинства крещения состоит в том, что человек в духовном понимании становится вечен — его физическая смерть не будет означать окончание жизни. Причастие соединяет его с Богом и наделяет определенными правами и обязанностями, распространяющихся на членов церкви.

Крещение в христианстве дает человеку возможность спасения («Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие», — сказано в Евангелии от Иоанна), после церемонии верующий становится участником церковных таинств и может рассчитывать на божью помощь. Сам крещеный в течение жизни должен прилагать усилия, чтобы соблюдать христианские заповеди.

В день проведения обряда человека приобщают к таинствам христианской церкви и очищают от первородного греха. Душа после крещения встает под защиту Бога и получает небесных покровителей.

Таинство проводят как в католической, так и в православной вере. Две ветви христианства схожи в обрядах, но имеют некоторые различия. Например, в православии вместе с крещением ребенок или взрослый проходит обряд причастия, в то время как в католичестве его можно исполнить только в сознательном возрасте после завершения обучения.

В каком возрасте лучше крестить ребенка

Возможность получить Божью благодать через крещение человеку предоставляется с самого рождения. Считается, что чем раньше у младенца появится ангел-хранитель, тем лучше, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). Как правило, крещение новорожденного проводится на восьмой или сороковой день жизни .

Чаще всего, родители предпочитают второй вариант, так как до 40-го дня после родов женщина, по религиозным канонам, пребывает в физиологической нечистоте и не допускается к участию в церковных таинствах. По истечению 40 дней над новоиспеченной мамой читается очистительная молитва, после чего ей снова разрешается посещать храм и присутствовать на крещении своего малыша.

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«Крестить ребенка лучше сразу вскоре после рождения. Раньше была традиция, что крестят ребенка до 40 дней, и по этой причине мать обычно не присутствовала на крещении, так как еще отдыхала от родов», — объяснил он.

Сейчас же, по словам священника, родители обычно крестят своего ребенка позже, однако слишком запаздывать с этим церковь не советует. Савченко предупредил, что некрещеный ребенок не может поминаться на церковной молитве в храме. А в младенчестве такая молитвенная помощь, по его словам, особенно нужна.

Среди некоторых распространено мнение, что лучше, мол, пусть сам вырастет и сам крестится, но тогда ребенок будет расти лишенным христианской церковной молитвы и таинств церковных весь период своего роста. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

В какой день можно крестить ребенка

Крещение возможно в любой день года, периоды постов и православных праздников, подчеркнул отец Николай. Однако в некоторых случаях священник может рекомендовать перенести дату крестин.

Крестины новорожденного могут перенести по некоторым причинам:

если дата крещения совпадает с великими, или двунадесятыми, праздниками (Благовещение, Рождество, Богоявление, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие Господне и другие) , когда в храме многолюдно и проводят более длительные службы;

в периоды строгих Великого и Успенского постов таинство назначается на субботу и воскресенье.

Крещение в пост предполагает постное меню, что необходимо учесть при подготовке к празднованию после крестин ребенка.

«Запретных дней для крещения нет. Здесь действуют только соображения удобства. Часто крещения назначаются на воскресные дни днем — после основной церковной службы. Можно назначать также на субботу, когда можно собрать больше родственников и друзей в выходной день. Но можно и в будний день», — уточнил священник Николай Савченко.

Как выбрать храм или церковь для крещения

Для того чтобы принять крещение, лучше всего выбирать ту церковь, куда семья ходит постоянно и знает определенные правила посещения.

Можно остановить выбор на храме или церкви, где у крестных родителей есть свой духовник, к которому они будут в дальнейшем водить крестника. Если такой церкви нет на примете, то подойдет ближайший храм, в котором царит спокойная умиротворенная обстановка.

Можно побеседовать в нескольких местах с разными священниками и определиться, где именно вы хотите крестить ребенка.

Если вы выбрали место проведения таинства, то вам необходимо узнать несколько вещей:

Продолжительность обряда. В каждом храме оно может отличаться. Церемония может быть как камерной (только близкие родственники и крестные родители), так и коллективной (приглашенные друзья семьи). Обычно таинство длится от получаса до часа.

Проведение таинства. Нужно ознакомиться с чинопоследованием крещения : будет ли полное погружение ребенка в купель или только обливание через голову. Второй вариант допускается только в крайнем случае, когда условия не позволяют провести погружение.

Что такое чинопоследование В православной Церкви чинопоследованием называют закрепленные церковными правилами или традиционно сложившиеся последовательные сочетания молитв, песнопений и действий, совокупность которых составляет определенное богослужение — например, чинопоследование всенощного бдения, чинопоследование крещения и так далее.



Чинопоследованиями называются как отдельные службы ежедневного суточного богослужебного круга, так и различные таинства, требы и некоторые обряды, совершаемые от случая к случаю (венчание, крещение и прочие).



Фото- и видеосъемка во время крещения. Необходимо поинтересоваться возможностью проведения фото- и видеосъемки. В каждом храме установлены свои правила на этот счет.

Кроме того, по словам отца Николая, в некоторых храмах родителям могут сообщить, что таинство крещения проводится за пожертвование, сумма которого установлена заранее. Ее размер можно уточнить в церковной лавке, как правило, она составляет от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. В некоторых храмах конкретной цены нет, и сумма взноса оговаривается со священником.

«Если семья или тем более мать-одиночка имеет хоть какие-то материальные трудности, то надо об этом сказать. Следует помнить, что священник не имеет права отказать в бесплатном крещении », — предупредил он.

Как выбрать крестных для ребенка

По сложившейся традиции для ребенка выбирают пару крестных, хотя, согласно церковным канонам, восприемником может быть и один человек.

«Крестных родителей должно быть двое, не находящихся в браке друг с другом, причем надо понимать, что крестный и крестная в будущем не могут жениться друг на друге. В крайнем случае может быть один крестный или крестная того же пола, какого и ребенок», — уточнил отец Николай.

Для новорожденных и детей до 12 лет присутствие на крещении восприемника — крестного родителя — обязательно, так как ребенок в этом возрасте не способен осознать сути таинства.

Крестные родители дают обеты за него перед Всевышним и этим самым берут на себя обязанности по его приобщению к православной вере.

По словам Савченко, крестных лучше выбирать из близких друзей или родственников, чтобы с годами связь с ним не терялась.

Крестные родители, согласно церковным традициям, должны:

Быть вхожими в семью. После крещения крестным полагается принимать активное участие в жизни и воспитании крестника или крестницы.

Быть воцерковленными. Крестным предстоит помогать родителям ребенка обучать его основам христианского вероисповедания или полностью взять на себя знакомство крестника с таинствами исповеди и причащения, уметь объяснить ему смысл богослужения, научить молиться, соблюдать пост, придерживаться церковного устава.

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«Крестным надо прийти в храм к священнику на беседу. Также священник может попросить крестных прийти на исповедь. Но если они не готовы к этому, и такое требование будет препятствием к крещению, то священник не будет настаивать. Если человек серьезно и глубоко хочет понимать, почему он крестится, то ему желательно пройти и катехизацию (изучение основ христианской религии, готовящее принять обряд крещения. — «Газета.Ru»). В некоторых храмах такая катехизация проводится достаточно серьезно, в других случаях речь идет о беседе», — рассказал Савченко.

Родителям необходимо внимательно отнестись к выбору крестных, а самим крестным решить для себя, готовы ли они к возлагаемой ответственности.

Крестные — это люди близкие, родные. Их задача — духовная и молитвенная помощь крестнику. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Кому нельзя быть крестными родителями

Правила крещения ребенка в православной церкви предусматривают, что восприемниками становятся совершеннолетние православные верующие.

Крестными быть не могут:

родители собственного ребенка;



некрещеные люди, пока не примут веру и не пройдут обряд крещения, катехизацию;



несовершеннолетние родственники или близкие;



супруги, близкие семье, а также пара, планирующая вступить в брак, поскольку между восприемниками возникает духовное родство, которое выше иных уз, даже брачных.

Помимо этого, обратил внимание священник, крестными родителями не полагается быть тем, кто живет «в состоянии тяжелой страсти и греха», то есть тем, кто осознанно и последовательно совершает поступки, напрямую противоречащие христианской морали.

Выбор церковного имени при крещении: традиции и правила

Имя на крещение надо выбирать из церковных имен, отметил священник. Если имя малыша православное, то батюшка определяет небесного покровителя среди угодников с таким же именем. Например, если крестят девочку с именем Анна или мальчика с именем Михаил, то их обычные имена при крещении будут совпадать с церковными.

Если уже имеющееся имя ребенка не находится в святцах, то можно выбрать ближайшее церковное. Так, девочке с именем Алина при крещении могут присвоить имя Ангелина или Елена, а мальчику с именем Егор — Георгий.

«Не следует специально брать на крещение другое имя во избежание какого-то колдовства или наговора. Это будет болезненной подозрительностью. Раньше был обычай давать имена по святцам, ближайшие ко дню крещения, но это не является обязательным, только благочестивой традицией», — рассказал Савченко.

Молитва о наречении именем предшествует крещению. Далее именно православное имя используется при всех церковных таинствах , а также упоминается в молитвах о ребенке.

Как подготовиться к крещению ребенка

Подготовка к крещению должна быть прежде всего духовной. В каждом приходе организованы беседы с будущими крестными. Перед крещением ребенка православные верующие должны прийти на исповедь и причастие, напомнил Николай Савченко.

По церковным правилам, перед крещением ребенка крестным родителям необходимо:

за день до крестин исповедаться и причаститься, чтобы духовно очиститься перед предстоящим событием;



соблюдать пост в течение трех дней перед крещением ребенка, однако это необязательно, а лишь рекомендовано церковью.

«Главная подготовка к крещению — это беседа со священником или церковным катехизатором. В остальном просто надо взять с собой полотенце, крестильную рубашку, желательно новую белую, и крестик», — перечислил священник.

Как упомянул отец Николай, для самого обряда крещения понадобятся:

Крестильная одежда — рубашка, крыжма (пеленка или полотенце) , которые заранее приобретает крестная мама. Для девочек во время крещения также понадобится головной убор: чепчик, косынка, платок или палантин.

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Нательный крестик на веревочке или цепочке. Его должен купить будущий крестный отец. Необходимо выбрать именно православный освященный крестик. Если крестик не освятили до таинства, то его освящает батюшка перед началом обряда.

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Также распределяются роли во время во время самого таинства. Девочку принимать от купели и держать на руках на протяжении всего таинства должна крестная мама, а мальчика — крестный папа.

После завершения крещения родителям выдают свидетельство о крещении. Это документ, где указаны имена ребенка и крестных, храм, в котором проводилось таинство, и имя святого покровителя нового православного христианина.

Что делать после крещения

Таинство крещения ребенка принято отмечать тихой праздничной трапезой. Ранее такой обед проводился непосредственно в церкви. Сегодня это правило соблюдается редко, поскольку далеко не все храмы предоставляют данную услугу. Празднование крестин обычно проходит дома или в кафе при спокойной обстановке в окружении родственников и близких.

В день крещения ребенка нельзя устраивать шумные застолья и бурное веселье с большим количеством алкоголя, подчеркнул священник. Праздник должен быть скромным, потому что делается, прежде всего, для ребенка.

Сам день крещения нельзя омрачать невоздержанным употреблением алкоголя, объядением и другими страстными делами. Отношение к духовному здоровью новокрещенного ребенка должно быть такое же бережное, как к нему самому. Ребенка надо окружать любовью, заботой и правильной праведной жизнью всегда и во всем. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Родителям и крестным стоит запомнить дату крещения малыша и праздновать ее каждый год. Именно этот день считается Днем Ангела ребенка. Также, по словам Савченко, крестным родителям стоит уделять особое внимание духовному развитию ребенка во время его взросления.

«Вскоре после крещения необходимо принести ребенка на службу на первое причастие, а затем желательно время от времени повторять это действие, посещая церковь. Это поможет ребенку жить и расти в духовном здравии», — заключил священник.