Бойцовский киноклуб: «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона против «Эддингтона» Ари Астера

До официального проката добрался неовестерн Ари Астера «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем в главных ролях, а в неофициальном все еще дают боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает про оба фильма, которые с помощью жанровых тропов и черного юмора пытаются осмыслить социально-политический климат США последних лет.

«Эддингтон» (Eddington), реж. Ари Астер

Обитатели городка Эддингтон, Нью-Мексико, тяжело переживают май 2020 года. В мире и стране неспокойно, готовящийся к переизбранию мэр-демократ Тед Гарсиа (Педро Паскаль) вводит локдаун и масочный режим — чем многих выводит из себя. Среди особенно недовольных — консервативный шериф Джо Кросс (Хоакин Феникс), который давно точит на мэра зуб, а тут окончательно теряет терпение и решает выставить свою кандидатуру на пост градоначальника. Личная вражда, вылившаяся в политическое измерение, быстро провоцирует цунами абсолютного хаоса, куда Эддингтон погружается с головой.

close Кадр из фильма «Эддингтон» (2025) A24/Capital Pictures/Global Look Press

Когда и почему именно у всех нас начала посвистывать фляга, из фильма Ари Астера выяснить невозможно: на излете первой пандемийной весны реальность уже вовсю лихорадочно булькает, ковид оказывается просто манифестацией безумия, успевшего охватить планету. Не вполне ясно, кто виноват и что делать; понятно лишь, что дальше так нельзя, и тут Астер не оставляет камня на камне: кризис двухпартийной системы, при которой часто приходится выбирать между сволочью и идиотом, и спидран трансформации в фашистское государство оборачиваются звеньями одной гнусненькой цепи.

close Кадр из фильма «Эддингтон» (2025) A24/Capital Pictures/Global Look Press

Выбрав для разговора об Америке самый американский на свете жанр (вестерн) и припорошив его черной комедией коэновского розлива, экс-хоррормейкер Астер («Реинкарнация», «Солнцестояние») все же не забывает напрочь о своих корнях: в хоррорах какая-нибудь дрянь любит случаться, когда герои по глупости взаимодействуют с нехорошей атрибутикой, в «Эддингтоне» происходит нечто подобное, только в плоскости политических лозунгов и символов — и с террористами вместо нечисти. Впрочем, полагает Астер, неизвестно еще, что тут большее зло: вооруженные люди в черном — или соцсети, которые снабжают разномастных психов платформой и аудиторией.

close Кадр из фильма «Эддингтон» (2025) A24/Capital Pictures/Global Look Press

Дата премьеры: 16 мая 2025 года (78-й Каннский международный кинофестиваль)

Дата премьеры в России: 8 октября 2025 года

Дата выхода в прокат: 16 октября 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 149 минут

Режиссер: Ари Астер

В ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Люк Граймс, Дирдри О'Коннелл, Майкл Уорд, Эмма Стоун, Остин Батлер

«Битва за битвой» (One Battle After Another), реж. Пол Томас Андерсон

Много лет назад Кэт Калхун, он же «Пэт из гетто», он же «Рокетмен» (Леонардо Ди Каприо) был членом довольно успешной группировки леворадикальных революционеров «Френч-75», а теперь он Боб Фергюсон — скуф с запущенной паранойей, который отошел от дел ради воспитания дочери Уиллы (Чейз Инфинити). Былое приходится вспомнить, когда за Уиллой начинает охоту ее биологический отец — слетевший с катушек полковник Стивен Локджо (Шон Пенн), мечтающий вступить в тайное общество высокопоставленных неонацистов. Для этого он должен избавиться от любых следов своей связи с темнокожей женщиной — участницей «Френч-75» Перфидией Беверли-Хиллз (певица Тейяна Тейлор).

close Кадр из фильма «Битва за битвой» (2025) Warner Bros. Studios/Global Look Press

Ари Астер в «Эддингтоне» разводит руками вместо ответа на вопрос, когда все покатилось к чертям, а Пол Томас Андерсон в «Битве за битвой» настаивает на самом прозаичном варианте: с самого начала, ведь историю Америки творили и писали отъявленные негодяи. От безысходности здесь спасает, во-первых, вера в возможность хоть сколько-нибудь благоприятного исхода, а во-вторых, общий житейский настрой, свойственный позднему Андерсону.

close Кадр из фильма «Битва за битвой» (2025) Warner Bros. Studios/Global Look Press

Коэны — наше все: если «Эддингтон» — это «Фарго», то «Битва за битвой», конечно, «Большой Лебовски» (ковер, задающий тон всей комнате, висит на потолке). Ну или почти все, на горизонте еще маячит Спилберг: смирению в вопросе родительства герой Ди Каприо учится в режиме Индианы Джонса, то есть не оказывая существенного влияния на сюжет. В этом смысле гораздо больший вес имеет Шон Пенн, грандиозно изображающий маленький эрегированный половой орган: он приходит в боевую готовность в самом начале картины и дальше натурально стоит колом почти три часа экранного времени. В качестве необходимой разрядки выступает гениально снятая финальная погоня по холмистой трассе, после которой с сеанса выходишь на ватных ногах. За счет всего этого кино про старых леваков, расслабившихся и проморгавших окрепших фашистов, в 2025 году смотрится вполне весело — хотя смешного, конечно, мало. Вива ла революсьон, братишка.

close Кадр из фильма «Битва за битвой» (2025) Warner Bros. Studios

Дата премьеры: 8 сентября 2025 года (Лос-Анджелес)

Дата выхода в прокат: 26 сентября 2025 года

Дата выхода в России: 2 октября 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 162 минуты

Режиссер: Пол Томас Андерсон

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Чейз Инфинити, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор, Вуд Харрис, Алана Хаим