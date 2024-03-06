Когда не в шутку занемог. В кино выходит «Онегин» Сарика Андреасяна

7 марта в широкий прокат выходит «Онегин» Сарика Андреасяна — экранизация романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Главные роли в картине сыграли Виктор Добронравов и Елизавета Моряк. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков напоминает: блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим.

Эта рецензия не будет оригинальной, поскольку это кино не заслуживает оригинальности (некоторые коллеги упражняются в стихосложении на тему — не «онегинской строфой», а так, но в любом случае излишняя щедрость). Корневая проблема «Онегина» стала ясна еще осенью, когда был объявлен актерский состав картины Сарика Андреасяна — кинематографиста не самых честных правил. В принципе, нынешний текст можно было писать уже в тот момент, но из профессиональных соображений пришлось ждать марта, чтобы дежурно подтвердить все подозрения. Они подтвердились.

Всякий кадр «Онегина» свидетельствует о фундаментальном непонимании текста Александра Пушкина — не тех даже его глубин, до каких докопались исследователи вроде Юрия Лотмана, а банально совокупности смыслов всех написанных слов. Хотя действие романа растягивается на несколько лет, Онегину на момент финала нет и 30, так что все происходящее обретает смысл в контексте его возраста — ну, кто по молодости не был сволочью. Актеру Виктору Добронравову на следующий день после старта проката «Онегина» должен исполниться 41 год, и в его исполнении герой кажется натуральным социопатом, который вот-вот должен начать рассуждать о Филе Коллинзе и группе Genesis, а потом потянуться за топором. Вахтанговец Добронравов уже играл Онегина 11 лет назад в постановке Римаса Туминаса (теперь уволенного и отмененного) — и уже тогда было на грани. Елизавета Моряк, изображающая Татьяну Ларину, тоже не тянет на девушку 17-18 лет, но удачно прячется в седых прядях Добронравова.

Еще больше углубляет здешнюю психоделию то обстоятельство, что в остальном фильм с раздражающей дотошностью отличника, вызубрившего учебник, следует пушкинской букве (иногда в кадр врывается Владимир Вдовиченков в роли внутритекстового Александра Сергеевича и зачитывает куски из романа), включая ремарки про молодость героев. Сам постановщик называет это «принципиальным решением» и утверждает, что «прежние 25 лет — это сегодняшние 40».

Поскольку речь идет о своего рода авторском кино, можно с осторожностью предположить, что 39-летний Андреасян помещает в эту историю под видом Добронравова — Онегина самого себя. Тем более что камера оператора Кирилла Зоткина явно стремится при случае обласкивать Моряк, состоящую с режиссером в браке (тогда, правда, начинают странновато звучать шутки про оленей, рога и их наставление, с большим удовольствием произносимые с экрана). В виде фанфика, снятого в подарок супруге, «Онегин» вполне имеет право на существование. Проблема в том, что его еще собираются показывать нам, — и не вполне ясно, за какие грехи (вернее, ясно, конечно).

Тут бы посоветовать причастным обратиться к творчеству Майка Флэнагана (тоже, кстати, везде снимающего жену, только талантливо) за мастер-классом по переносу на экран чужого текста. Но дело не в том, что братья Андреасян видели мало хороших фильмов и сериалов, а в том, что просто не способны их воспроизвести. В «Онегине» активно цитируется «Великий Гэтсби» (звоните Ди Каприо!) — точнее, тут все безуспешно пытаются стащить гламурный лоск ленты База Лурмана. В результате любовные письма пишутся и доставляются между двумя соседними поместьями так, будто это фильм «1917» (Андреасян употребляет термин «эмоциональный экшен»).

close 100% Кадр из фильма «Онегин» (2024) «Кинокомпания братьев Андреасян»

Хвалить тут, понятно, нечего: выдадим балл за то, что здесь хотя бы не глушат трусливо иностранную речь наложенной поверх озвучкой, а пускают субтитры, и тут же его снимем за то, что субтитры набраны с ошибками (извените, мисье Андреасян). Ну и стоит, вероятно, поблагодарить судьбу, что «Онегин» длится два с половиной часа, а не семь. Хотя по природе своей это вообще-то сериал: сам Пушкин называл роман «собраньем пестрых глав», подчеркнуто самостоятельных (любая могла служить последней), а публиковался «Евгений Онегин» в течение нескольких лет отдельными выпусками, каждый из которых становился громким событием.

В случае с плохими экранизациями принято расстраиваться, мол, теперь не скоро возьмутся еще раз. Новый же «Онегин» картина настолько пустая, что вне всяких сомнений выветрится из общественного сознания через пару месяцев. Такой вот парадокс. А вот еще один: в каком-то смысле Сарик Андреасян действительно фигура вполне подходящая для экранизации «Евгения Онегина» — снимал, снимал, а все без толку, такой «лишний человек» наоборот, напрасно причастный. Впрочем, ничего: на обломках его имени не напишут. Это и будет наша награда.

close 100% Кинокомпания братьев Андреасян

Дата выхода в России: 7 марта 2024 года

Продолжительность: 141 минута

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Владимир Вдовиченков

Где смотреть: в кино