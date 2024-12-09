Беда-беда, огорчение: во что братья Андреасян превратили «Домовенка Кузю»

19 декабря в прокат выходит киносказка «Домовенок Кузя» — новая адаптация произведений Татьяны Александровой и мультфильмов по их мотивам. Продюсерами картины выступили братья Андреасян, а главных героев — домовят Кузю и Нафаню — озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел фильм и рассказывает, что спрятано в здешнем волшебном сундучке.

Домовенок Кузя (голос Сергея Бурунова) сбегает от Бабы Яги (Алика Смехова), у которой находился в плену целых 30 лет, и попадает в мир людей, где он когда-то спрятал свой волшебный сундучок. За этим артефактом как раз и охотится Яга: сундучок может исполнить любое желание, а злой колдунье не терпится приступить к мировому господству. Кузя оказывается в квартире девочки Наташи (София Петрова), и та берется помочь домовенку добраться до сокровища раньше Яги.

Перед премьерным показом «Домовенка Кузи» один из продюсеров картины Гевонд Андреасян сообщил, что фильм призван дать зрителям возможность не только самим окунуться в детство, но еще и своих детей окунуть в свое детство. Поскольку на этих словах почему-то представляется рука, хватающая за волосы на затылке, хочется воспользоваться другой возможностью — проклясть не только пополнение фильмографии братьев Андреасян, но еще и компанию Disney, которая запустила моду на лайв-экшн-ремейки анимационной классики, недавно добравшуюся и до России.

На той же премьере говорилось, что «делать кино — это все-таки не до конца продюсерское дело». Здесь имелся в виду режиссер «Кузи» Виктор Лакисов — пришелец из мира компьютерной графики и визуальных эффектов. А также человек, нарисовавший себе удивительный карьерный путь: в нулевые его студия делала криповую куклу-паука Машеньку в «Ночном дозоре» Тимура Бекмамбетова, а 20 лет спустя Лакисов поставил целый лайв-экшн про домовенка Кузю под продюсерским крылом Сарика и Гевонда Андреасянов — пожалуй, не менее жуткий.

Казалось бы, выбор режиссера с таким бэкграундом должен гарантировать визуальную если не безупречность, то по меньшей мере убедительность. Однако в результате обе стороны «Домовенка» — и живая, и компьютерная — выглядят как минимум посредственно. А то и вовсе чудовищно. Сам Кузя, как и его сородич Нафаня, выбрался, очевидно, из той же примерно бездны, что и Колобок из («диснеевской», кстати) франшизы «Последний богатырь»; его по загадочному совпадению озвучивал Гарик Харламов, чьим голосом теперь говорит Нафаня.

close Кадр из фильма «Домовенок Кузя» (2024) К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Как и все, к чему прикасаются руки Андреасянов (которые, надо признать, успешно берут отечественную индустрию измором), новый «Домовенок Кузя» оказывается превосходным излучателем эффекта зловещей долины. По всем формальным признакам это кино, но каждый отдельный его элемент просто отказывается функционировать должным образом. А в результате все они складываются в нечто вроде посмертной маски кинематографа.

В иной ситуации основателей упраздненной компании Enjoy Movies можно было бы назвать выдающимися хоррормейкерами (домовенок Кузя в этой концепции — субститут куклы Чаки из франшизы «Детские игры»), однако в задачи семейного фильма, сбрасываемого на кинотеатры под Новый год, едва ли входит нагнетание на зрителя ужаса (его, как мы помним, окунают в детство). Еще один ложный порыв — сравнить опыт просмотра «Домовенка Кузи» с впечатлениями от культовой ленты «Комната». Загвоздка вот в чем: творчество братьев Андреасян лишено даже той экстравагантности, что давала возможность влюбиться в психопатическую эксцентрику Томми Вайсо.

close Кадр из фильма «Домовенок Кузя» (2024) К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Неестественность оканья Сергея Бурунова (который будто бы даже не пытается составить конкуренцию Георгию Вицину, озвучивавшему Кузю в мультфильмах) распространяется на всю картину. Даже живые актеры в ней похожи на скверно анимированных кукол. Безжизненная стоковая музыка всю дорогу сменяется дикими переиначиваниями музыки из старых мультиков, еще в какой-то момент картина разражается лютым номером под песню «Куда уходит детство». Все здешние шутки будто бы принадлежат воспаленному перу Артура Флека из «Джокера» Тодда Филлипса, главным пыточным устройством в этой сфере оказывается дуэт Олега Комарова и Алексея Гаврилова, которые изображают патрульных в погоне за Бабой Ягой (в человеческом мире та зачем-то принимает внешность Екатерины Стуловой). И правда, какая сказка без гаишников.

Завершается все нечаянным ремейком фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» — то есть серией абсурдных твистов, лишающих предыдущие полтора часа какого-либо смысла. К сожалению, Харрисона Форда там нет изначально, к тому же, по ту сторону экрана никого не плавит.

close Кадр из фильма «Домовенок Кузя» (2024) К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Ценность всего этого за пределами коммерческого измерения (прокат будет успешный), кажется, отсутствует. Мультфильмы про домовенка Кузю, а также близкий им цикл про дядюшку Ау, описывали последствия урбанизации, столкновение деревни с городом — точнее, поглощение первой последним. Древнее, мистическое и хтоническое, то есть неподвластное людям, в них сохраняло право на существование, но под обязательством вписываться в человеческую реальность. О чем хочет поговорить новая лента, разобрать сложно. О том, что не нужно продавать простаивающую дачу? Или о том, что счастье — это когда все дома и на Новый год смотрят обращение «верховного домовенка»?

Новый «Домовенок Кузя» одним фактом своего существования, конечно, не стирает старого — ваше детство в этом плане надежно спрятано в волшебном сундучке. Другое дело, что картина братьев Андреасян может оказаться первым опытом соприкосновения со сказками Татьяны Александровой для ваших детей, в связи с чем возникает риск, что этот опыт станет последним. Остается разве что утешиться мыслью, что всякая поганка в лесу к чему-нибудь назначена.

close Кадр из фильма «Домовенок Кузя» (2024) К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Дата премьеры: 8 декабря 2024 года

Дата выхода в России: 19 декабря 2024 года

Продолжительность: ~90 минут

Режиссер: Виктор Лакисов

В ролях: Сергей Бурунов, София Петрова, Алика Смехова, Екатерина Стулова, Гарик Харламов, Марк Богатырев, Евгения Малахова