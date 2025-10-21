Le Parisien: украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы

Украденные из Лувра ювелирные украшения не были застрахованы, так как являлись собственностью Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

»(Украденное – прим.ред.) принадлежит государственному музею и, следовательно, являются общественным достоянием государства. Государство несет за (драгоценности – прим.ред.) исключительную ответственность, ...оно принимает на себя риск утраты, кражи или повреждения этих предметов... Государство – «самостраховщик»», — говорится в статье.

Глава французской страховой компании Serex Assurances Ромен Дешелетт подтвердил журналистам, что без страховки музей не может требовать компенсации.

21 октября стало известно, что злоумышленники для ограбления Лувра совершили еще одно преступление с применением физического насилия. Согласно предварительным данным следствия, они нашли на сайте продаж товаров устройство бля подъема на балкон Лувра, и договорились с продавцом о встрече. Однако владелец не получил денег за свой товар. Злоумышленники избили его, и отобрали устройство силой.

