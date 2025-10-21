На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ограбившие Лувр злоумышленники совершили до этого еще одно преступление

Le Parisien: в деле ограбления Лувра обнаружены новые улики
Gonzalo Fuentes/Reuters

Следователи получили новые вещественные доказательства, оставленные преступниками на месте ограбления Лувра. Об этом пишет Le Parisien.

«Разыскивается команда из четырех человек», – сообщила прокурор Парижа Лора Бекко.

Как сообщается, на месте ограбления следователи обнаружили перчатку, а также ключи от грузовика, оборудованного подъемником, который преступники использовали для доступа на балкон и в окна галереи «Аполлон».

По информации следствия, это устройство было предположительно украдено с применением насилия еще до ограбления музея. Продавец, опознал свое устройство на видеозаписи кражи. На допросе он рассказал, что предполагаемые покупатели нашли его товар через платформу Leboncoin. Однако денег за товар он не получил, так как злоумышленники во время сделки напали на него.

21 октября выяснилось, что поисками грабителей, похитивших из Лувра драгоценности, занимаются около 60 следователей. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с видеокамер, установленных вокруг Лувра, а также на основных магистралях Парижа.

Ранее юрист назвал ошибки, которые допустили французские власти в охране Лувра.

