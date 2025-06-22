Восемь новых российских сериалов, которые мы ждем в 2025 году

В Иванове завершился VII фестиваль российских телесериалов «Пилот». Из 17 шоу, отобранных в основной конкурс, зрителям больше всего полюбилось школьное мокьюментари «Олдскул» с Марией Ароновой, а жюри наградило акушерскую драму Анны Кузнецовой «Дыши» с Мариной Александровой. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о восьми личных фаворитах фестиваля — в алфавитном порядке.

Пережив предельно неудачный конкурс в 2024 году, фестиваль «Пилот», похоже, сумел вернуться в прежнее русло. От сомнительной идеи доверить формирование программы людям из индустрии (вместо кинокритика Егора Москвитина предыдущий «Пилот» собирали сценаристы Сергей Минаев и Андрей Золотарев), по всей видимости, все-таки отказались: новым программным директором стала критикесса Мария Токмашева, а первую в истории смотра документальную секцию курировала ее коллега Наталия Григорьева. Эти назначения в каком-то смысле уравновесили гендерную гомогенность состава жюри конкурса игровых сериалов, которые в этот раз оценивали исключительно мужчины: режиссеры Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Петр Тодоровский. Вот некоторые из увиденных ими проектов.

«Дыши», реж. Анна Кузнецова, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: в Okko — летом 2025 года

close Кадр из сериала «Дыши» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Самым ожидаемым сериалом «Пилота-2025» была акушерская драма «Дыши» — второй крупный проект постановщицы Анны Кузнецовой, чей дебютный полный метр «Каникулы» за полтора года с премьеры на фестивале «Маяк» пришел к практически культовому статусу. Радикального сюжетного поворота, к счастью, не случилось: «Дыши» действительно оказался лучшим шоу смотра (жюри с этим согласилось). В центре сюжета — известная акушерка Лера (Марина Александрова), которая выступает за естественные и мягкие роды (в рамках доказательной медицины). В свои 42 она в одиночку растит троих детей — и при этом умудряется вести крайне успешную карьеру. Однако все рискует измениться, когда она соглашается принять роды у Маши (Дарья Верещагина), молодой любовницы влиятельного бизнесмена Шахова (Петр Буслов). В силу выбранной темы сериал лишен обманчиво спокойной меланхолии, царившей в «Каникулах»: первый эпизод «Дыши» предвещает захватывающие эмоциональные качели, а участие Кузнецовой предполагает тщательную, нюансированную драматургию (сценарий Елены Кондратьевой, Светланы Штебы и Ильи Маланина, собственно, тоже был отмечен жюри).

«Нам покер», реж. Рустам Ильясов, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Wink — неизвестно

close Кадр из сериала «Нам покер» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Под конец первого дня конкурсных показов зрители «Пилота» столкнулись с тинейджерским дабл-фичером, где трудные подростки встревают в неприятные истории с криминальным душком — по схеме сериала Бориса Акопова «На автомате». О первом проекте речь пойдет ниже, а вторым стал «Нам покер», в котором акоповское шоу смешалось с «Поедем с тобой в Макао», выдающейся картиной Романа Михайлова про мир петербургского покерного андеграунда. По сюжету трое питерских студентов (Артем Кошман, Тимофей Елецкий и Улан Адамбаев) пытаются организовать собственное подпольное казино, но это, разумеется, выходит им боком. Режиссером «Нам покер» выступил Рустам Ильясов, который снимал первые три сезона отличного сериала «Трудные подростки» — и по сути стоял у истоков того хлесткого пацанского хип-хоп-стилька, что позднее перекочевал в другие тинейджерские шоу (тут он, естественно, тоже присутствует). До высокой планки «Трудных» — по крайней мере, в первой серии — эта буксующая история не допрыгивает, так что инстинктивно тянет сбросить карты (даже несмотря на то, что в руку приходит и дама с валетом — Саша Бортич и Петр Скворцов). Но какой-то кредит доверия у Ильясова точно есть — вероятно, придется его использовать.

«Нормальный», реж. Владислав Иконников, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Kion — в 2025 году

close Кадр из сериала «Нормальный» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

В прошлом году на «Пилоте» показывали роуд-муви-сериал «Она такая классная», где звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев играл парня с расстройством аутистического спектра. В этот раз примерно те же люди привезли на смотр драмеди с другим актером из «Слова пацана» в роли парня с РАС, Андреем Максимовым, — и с примерно тем же названием «Он просто чудо» (актуальный вариант — «Нормальный»). Если «Она такая классная» отсылал к «Форресту Гампу», то «Нормальный» снят с явной оглядкой на «Пролетая над гнездом кукушки»: главный герой сериала в исполнении Григория Верника (сам нейротипичный, но растящий нейроотличного сына) по недоразумению попадает в психиатрическую клинику, наводит там шороху, а также заводит дружбу с персонажем Максимова (и певцом Шурой, который феерично изображает самого себя). Первый эпизод производит туманное впечатление: он перегружен сюжетными разветвлениями, но некоторые разрывные шутки и попытка аккуратно подойти к общественно значимой теме слегка перевешивают чашу весов. В общем, действительно нормальный, разве что приз за режиссуру должен был достаться Кузнецовой, а не Владиславу Иконникову.

«Олдскул», реж. Александр Жигалкин и Евгений Шелякин, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Premier, Start и ТНТ — в 2025 году

close Кадр из сериала «Олдскул» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Если «Дыши» был очевидным лидером в борьбе за симпатии жюри, то «Олдскул» проявил себя самым убедительным краудплизером смотра — и ожидаемо удостоился приза от зрителей. С одной стороны, это учительское мокьюментари в духе «Начальной школы «Эбботт», а с другой, злой брат «Мамонтов», где добрый дедушка Юрий Стоянов находил общий язык с внучкой подросткового возраста. В «Олдскуле» не слишком добрая Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова, награжденная как лучшая актриса), математичка суровой советской закалки, устраивается в «инновационный» лицей на Рублевке (прогимназия «Хорошкола» напоминает прогрессивный колледж из четвертого сезона «Сексуального просвещения» — с учетом, разумеется, российских реалий). Туда только что перевелась ее внучка Настя (Таисья Калинина), с которой они не виделись около десяти лет — после того, как дочь Трифоновой (Надежда Жарычева) оборвала с ней контакты. От привычных методов Мария Павловна отказываться не планирует, но, кажется, придется — если не ради должности, то во имя воссоединения семьи.

«Попадос», реж. Александр Собичевский, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Kion — в 2025 году

close Кадр из сериала «Попадос» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

«Нам покер» миксовал «На автомате» с «Поедем с тобой в Макао», а «Попадос» смешивает его с «ЮЗЗЗом» Стаса Иванова (у которого сейчас выходит предположительно недурный «Высокий сезон»). Здешняя троица пэтэушников не такая предприимчивая и не открывает игорных заведений, а всего лишь рассчитывает порезать бесхозный башенный кран на металлолом. В процессе герои Макара Хлебникова, Антона Шокалюка и Шарифбека Закирова становятся случайными свидетелями бандитской стрелки с летальным исходом, после чего за ними начинает охоту главарь местной преступной группировки. Последнего изображает харизматичный Андрей Прытков из сериала «1703» (который российские кинокритики, в том числе автор этого текста, назвали лучшим отечественным шоу 2022-го) — по сути он, как и Антон Кузнецов в «ЮЗЗЗе», тащит груз зрительского интереса в одиночку. Так что хотя бы в смысле кастинга случился один попадос в яблочко.

«Тайный знак», реж. Станислав Светлов, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на ТВ-3 — в телесезоне 2025/2026

close Кадр из сериала «Тайный знак» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

После освоения кинематографического наследия девяностых (фильм «Особенности национальной больницы» по сценарию Александра Рогожкина, автора оригинальных «Особенностей…») режиссер Станислав Светлов («Ада») переключился на телевизионную сокровищницу нулевых. Его «Тайный знак» — это ребут одноименного мистического сериала, выходившего на ТНТ 20 лет назад, — про подростков, секты и другие очень странные дела. В новой версии тоже пропадают школьницы, а тинейджеры собираются в тайные общества: ТВ-3 в очередной раз напоминает, что у нас есть канал The CW дома. В актерском составе — Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной доктор», «Поедем с тобой в Макао») и Диана Енакаева («Преступление и наказание», «Последний ронин»).

«Фейк», реж. Алексей Кузмин-Тарасов, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: в Okko — неизвестно

close Кадр из сериала «Фейк» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

В детективном триллере «Фейк» звезда «Слова пацана» и «Трудных подростков» Анастасия Красовская играет Риту — молодую учительницу биологии из провинциального лицея. Она ведет сравнительно успешный научпоп-видеоблог, встречается с милым парнем (Эльдар Калимулин), а еще собирается в скором времени переехать в Москву, чтобы вести там научную деятельность. Этим планам, однако, может помешать таинственный киберсталкер-шантажист, который начинает терроризировать девушку — и чьи действия быстро аукаются в офлайне. Тогда Рита решает начать самостоятельное расследование. И хотя перед близкими она делает вид, что все в порядке, тревога стремительно растет (режиссер «Неверных» Алексей Кузмин-Тарасов не отходит от темы женщин на грани нервного срыва). Там, где «Фейк» недобирает в области сценария, он задавливает липкой атмосферой в тонах финчеровской «Девушки с татуировкой дракона» — подчеркнуто мрачных, из-за чего белые волосы героини Красовской, в свою очередь, производят особенно яркое впечатление.

«Черкизон. Ад и Рай новой России», реж. Вадим Ватагин, конкурс документальных сериалов

Где и когда смотреть: в Okko — неизвестно

close Кадр из сериала «Черкизон. Ад и Рай новой России» (2025) Пресс-служба фестиваля «Пилот»

В этом году у «Пилота» появился документальный конкурс. Победил проект «Арт — это я. Цирк» (скорее всего, из-за дрессировщицы овечек и, собственно, овечек в кадре), а самым ярким был «Черкизон. Ад и Рай новой России» о печально известном рынке, который существовал в Москве в 90–00-х. На фестивале показали только первую серию из трех — с подзаголовком «Рай». В ней самому «Черкизону» уделено не так много внимания: авторы сосредотачиваются на выписывании портрета предпринимателя Тельмана Исмаилова и пейзажа богемной жизни столицы, местом силы которой служил ресторан «Прага». В числе задействованных «говорящих голов» — свидетели и акторы эпохи: певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа и многие другие. Зрелище — по ряду причин, в том числе случайных — довольно завораживающее.