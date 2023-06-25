Три новых российских сериала, выхода которых стоит ждать

В городе Иваново подошел к концу V фестиваль российских телесериалов «Пилот». Главные призы достались комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым (выбор зрителей) и костюмному детективу «Цербер» (выбор жюри). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал три личных фаворита из программы смотра — и рассказывает о них в алфавитном порядке.

«Мамонты»

Где и когда смотреть: на Okko — даты пока нет

close 100% Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Дочь Юля (Марьяна Спивак) перевозит отца-пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) в Москву, чтобы тот хотя бы условно находился под присмотром, вручает ему смартфон, а вот про мошенников из «службы безопасности банка» рассказать не успевает. В результате Николай Николаевич на неопределенное время поселяется в квартире дочери и ворчливой 15-летней внучки Полины (Елизавета Ищенко из «Алиса не может ждать» и «Сама дура»): деньги от продажи его собственного жилья увели злоумышленники, средств на покупку новой пока нет. Николай Николаевич, впрочем, твердо настроен разыскать жуликов и вернуть похищенное.

«Мамонты» — очаровательный краудплизер: милая поколенческая комедия и идейный наследник «Вампиров средней полосы», в смысле, еще один сериал, из-за которого хочется артиста Стоянова себе в дедушки. Шоу располагает житейской точностью комедии наблюдений (ее оценят все, кто имел дело с родителями пенсионного возраста; кажется, это надежная формула успеха на «Пилоте», где в прошлом году в зрительском голосовании победило шоу «Друг на час»), подсаживает чудесной химией актерского дуэта Стоянова и Ищенко, а вместо того, чтобы остаться в безопасных рамках ситкома, еще и умудряется удивить, водрузив здешнюю историю на детективные рельсы.

«Убить Риту»

Где и когда смотреть: на Premier осенью 2023 года

close 100% Евгения Борзых в сериале «Убить Риту»

Риту (Евгения Борзых), учительницу химии в выборгской школе, увольняют за секс с учеником. Его мать — замглавы местной администрации, так что нормальная работа Рите здесь больше не светит. Тогда девушка устраивается уборщицей в ночной клуб, где знакомится с женой влиятельного бизнесмена. Та, пораженная степенью чистоты (химия!), нанимает Риту постоянной уборщицей. Дела вроде бы идут в гору, если не считать сохраняющегося алкоголизма, но однажды вместо привычных последствий бурных вечеринок девушку просят избавиться от огромной лужи крови. После этого под прицелом оказывается уже сама Рита.

Сериал «Убить Риту» явно снят с оглядкой на фильмы Квентина Тарантино и Люка Бессона, сфокусированные на экшн-героинях, но в нем ощущается отсутствующий там женский взгляд (а над мужским тут даже иронизируют): режиссеркой выступила Мария Агранович («Сансара», «The Телки»), за сценарий отвечали Евгения Богомякова («Сама дура») и Виктория Островская («The Телки», «Обоюдное согласие»), продюсированием занимались Нелли Яралова, Мария Шухнина, Юлия Арапова (все — «Игра на выживание») и Юлия Разумовская («1703»); мужчин в этой компании в принципе тоже хватало, но для разнообразия перечислять их не станем. В «Убить Риту» Евгения Борзых доказывает, что способна справиться не только с тонкой драмой вроде «Большой секунды» Виктора Шамирова — посреди напряженного триллера она тоже чувствует себя вполне уверенно. Сам окружающий триллер от нее не отстает: шоу, богатое на захватывающие дух планы (тут отметим труд оператора Дмитрия Карначика), регулярно преподносит сюрпризы и развешивает столько крючков, что не попасться хотя бы на один из них шансов нет никаких. Но вообще попадаешься, конечно, на все.

«Я иду искать»

Где и когда смотреть: на ТНТ и Premier — неизвестно

close 100% Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Дни Алены (Дарья Верещагина) проходят преимущественно в беспамятстве: тусовки, алкоголь, запрещенные вещества — что угодно, лишь бы не думать и не чувствовать, поскольку сознание все норовит вернуться в прошлое, к чудовищной травме, замешанной на чудовищной вине. Так продолжается, пока от Алены не уходит парень и не сбегает пес Альдо — кажется, единственное существо, которое любит ее без всяких «но». Тогда у девушки появляется шанс простить себя и вернуться к жизни.

В России с занятной регулярностью в последние годы пытаются переснимать великий сериал Фиби Уоллер-Бридж «Дрянь» — как правило, причем, мужчины, что в случае с изначально женской историей о женщине накладывает, конечно, свой отпечаток. К скорее удачным результатам можно отнести «Аврору» Романа Волобуева (там, по крайней мере, в число сценаристов входила Елена Смолина), «Я иду искать» вроде бы направляется в ту же сторону, хотя снят и написан он одним мужчиной Алексеем Ивановым («Физрук», «Мир! Дружба! Жвачка!»): во всяком случае, за полчаса тут пока не сыграли в рожай-бинго, а это уже успех. Не последнюю роль в здешнем очаровании играет то, как именно это сделано: кадр вечно заполнен неонуарным неоном и туманом, в тонусе держат изумительный монтаж и изобретательная операторская работа. Но главным образом, разумеется, все держится на магнетизме Верещагиной — надо думать, из нее выйдет отличная Алиса Селезнева в предстоящей фантастике «Сто лет тому вперед», здесь же она прекрасно изображает как бы другую Алису, ту, что в поисках белого — не кролика, но пса — проваливается в мрачнейшую из кроличьих нор.