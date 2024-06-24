Четыре лучшие новинки российских сериалов с фестиваля «Пилот»

В Иванове завершился VI фестиваль российских телесериалов «Пилот». В этом году программу смотра вместо кинокритика Егора Москвитина собирали сценаристы и продюсеры Сергей Минаев и Андрей Золотарев. Зрители «Пилота» назвали лучшим сериалом курортную комедию «Убойный отпуск» с Александром Робаком и Анной Михалковой, а жюри (в него вошли режиссеры Юрий Быков, Петр Буслов, Владимир Котт и Клим Шипенко) отдало предпочтение детскому детективу «Любопытная Варвара». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал четырех личных фаворитов фестиваля — и рассказывает о них в алфавитном порядке.

«Взрослые», реж. Екатерина Тодоровская

Где и когда смотреть: в Okko — в 2025 году

Невиданно слабая программа «Пилота» в этом году была, помимо прочего, проникнута славным духом непотизма. Сергей Минаев и Андрей Золотарев, в частности, отобрали провокационную драму «Дайте шоу!» (ее продюсировал сам Золотарев), а также дебют Екатерины Тодоровской — дочери режиссера и бессменного президента фестиваля Валерия Тодоровского (собственные проекты последнего тут, как правило, показывают вне конкурса, но по наследству бронь, надо полагать, не передается). Впрочем, если наблюдать за происходящим на экране в «Дайте шоу!» было практически невыносимо, то «Взрослые», пожалуй, вызвали меньше всего вопросов за оба дня показов.

close 100% Кадр из сериала «Взрослые» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

В сериале ничего толком не происходит, но это даже на руку: ему оказывается просто нечем раздражать, так что выходит вполне симпатичная разговорная драма — кажется, куда более крепкая, чем «Надвое» того же Тодоровского, удивительно невзрачного парного выступления Данилы Козловского и Александра Петрова. Из-за трио подруг в центре повествования (их играют Стася Милославская, Анастасия Талызина и Мария Мацель) в памяти всплывает недавний «Первый класс»; шоу действительно похожи, только тут обходится без трупа (во всяком случае, пока), а вместо элитной школы точкой притяжения служит уютная дача.

Где и когда смотреть: на Wink — в сентябре

Бешеный успех франшизы «Манюня» по произведениям Наринэ Абгарян не мог не привлечь внимание индустрии, так что возникновение чего-то вроде «Любопытной Варвары» (не путать с одноименным сериалом про пенсионерку) было вопросом времени. Это обаятельный детский детектив в духе серии «Черный котенок» и книг Астрид Линдгрен о Калле Блюмквисте: десятилетняя девочка-вундеркинд Варвара Смородина (Полина Айнутдинова) раскрывает таинственные дела в поселке Верховой, куда ее с сестрой отправили на лето к бабушке с дедушкой (бывшим сотрудникам правоохранительных органов).

close 100% Кадр из сериала «Любопытная Варвара» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Руководит проектом Карен Оганесян («Игра на выживание», «Пассажиры»), а режиссером выступает оператор «Слова пацана» и «Тобола» Юрий Коробейников. В связи с последним шоу доставляет определенное визуальное удовольствие: картинка напоминает смесь «Королевства полной луны» и «Города астероидов» Уэса Андерсона, разве что чарующая строгость «экселевской» таблички в ней не прослеживается. С содержанием все менее безоблачно: большую часть времени «Любопытная Варвара» производит вполне милое впечатление, но местами по спине проносится холодок. Строго говоря, это полноценная копаганда — юная Смородина мечтает не просто раскрывать преступления, а обязательно в кителе с погонами.

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 июля

Предположительно, вместе с режиссерским мастерством Борис Хлебников передает своим подопечным и обостренно-нежные чувства к дуэту Анны Михалковой и Александра Робака. Во всяком случае, семейную пару, которая находится одновременно на грани развода и на отдыхе в Турции, у Сергея Дьячковского в «Убойном отпуске» играют именно они (под таким заголовком артисты, кстати, переступают на второй десяток в списке совместных проектов). Дьячковский снял черную курортно-криминальную комедию с интригующим трупом в постели — своего рода импортозамещенную «Бортпроводницу». Которая, к сожалению, не только лишена Кейли Куоко (вместо нее тут по видеосвязи возникает Любовь Аксенова), но еще и достается нам ценой запоя: пилот «Отпуска» тратит чудовищное количество времени на демонстрацию вымачивания Александра Робака (и остальных причастных) в спирте — прямо как турист, с методичной жадностью отрабатывающий систему «олл-инклюзив».

close 100% Кадр из сериала «Убойный отпуск» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Смотреть на это, признаться, тяжело — хотя бы в силу изначальной усталости от тандема Михалковой («давай разведемся») и Робака («давай бухнем»), а также, повторимся, от вида пьющего Робака. В этих обстоятельствах слегка спасает бойкий юмор: у Дьячковского есть уморительное хичкоковское камео, а у Степана Девонина («Мир! Дружба! Жвачка!»), который еще и приложил руку к сценарию, — полноценная и многообещающая роль. Имеется призрачная надежда, что со второй серии распогодится.

«Черная бухгалтерия», реж. Руслан Данилевич

Где и когда смотреть: на ТНТ — неизвестно

Алфавитная удача: этот список начинается с сериала о трех женщинах — и заканчивается таким же сериалом о трех женщинах. Точнее, полностью противоположным: снятая мужчиной Русланом Данилевичем («Чума») криминальная экшн-комедия о сотрудницах транспортной компании, которые бегут от бандитов из Владивостока в Москву, прихватив у директора сумку с наличными, не скупится на действие — и в целом не стоит на месте. То есть буквально: в конце первой серии, кажется, включается заезженный роуд-муви и обозначает дальнейшие контуры повествования.

close 100% Кадр из сериала Черная бухгалтерия» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Ощущение набитой оскомины не проходит в течение всей пилотной серии, Кристина Кучеренко давит на язвительность, Марина Федункив — на сердобольность, Лариса Баранова — на тревожность, Игорь Грабузов возникает в привычном амплуа бандита с речью и глазами удава Каа из «Книги джунглей». Все это быстро оформляется в избавленную от сюрпризов комедию канала ТНТ, у которой есть равные шансы стать хитом — и пронестись абсолютно незамеченной.