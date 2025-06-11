Сериал «Высокий сезон»: жаркий боевик про банду русских серферов во Вьетнаме

В онлайн-кинотеатрах Okko и Start начался показ криминального экшн-сериала «Высокий сезон» про банду русских кайтсерферов во Вьетнаме. Его режиссером и сценаристом выступил автор «ЮЗЗЗа» и «Немцев» Стас Иванов, а в главных ролях снялись Анна Завтур, Павел Попов и Артур Бесчастный. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел две серии «Высокого сезона» — и рассказывает, как обстоят дела с облико морале у здешних руссо туристо.

У режиссера Романа Михайлова в «Отпуске в октябре» Анна Завтур собиралась в Болливуд, но попадала в Петрозаводск. Под началом Стаса Иванова артистке повезло больше: в «Высоком сезоне» ее героиня Аня вместе со своим парнем, кардиологом Мишей (Павел Попов), материализуется, как и задумывалось, во Вьетнаме. Знакомы они чуть меньше года, однако Миша уже репетирует речь — из числа тех, что произносят, преклонив колено. В самый ответственный момент идиллию нарушают старые Анины друзья — релоканты-кайтсерферы (Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов) во главе с ее бывшим Сашей «Сахаром» (Артур Бесчастный), которого девушка считала мертвым. Аню стремительно затягивает обратно в криминальные мутки экс-бойфренда, а тюфяк Миша берется ее разыскивать и спасать. По пути он встречает своенравную капитаншу Народной Армии Вьетнама — Тао (Донг Ань Куинь), которая выслеживает тех, кто накачал ее младшую сестру наркотиками и оставил умирать на пляже.

В своем предыдущем сериале «ЮЗЗЗ» постановщик Иванов изучал криминогенную обстановку Ростова-на-Дону, а теперь с тем же вопросом перебирается поближе к экватору; возможно, через пару-тройку лет режиссер достигнет Южного полушария. На выходе получается смесь сериалов «Амура» (где Алена Михайлова при поддержке Юрия Колокольникова искала сестру-близняшку в Японии) и «Красная Поляна», еще одного отечественного парафраза «На гребне волны», только с сугробами вместо волн, а также со взятыми на мушку фильмами Содерберга про друзей Оушена — вместо азиатских боевиков.

close Кадр из сериала «Высокий сезон» Okko

На фоне этих трипов горящая ивановская путевка во Вьетнам смотрится довольно выигрышно — особенно в тех случаях, когда «Высокий сезон» старается мимикрировать под гонконгский неонуарный экшн. Город засыпает, просыпается мафия, кадр заливает неоном, а оператор Степан Бешкуров, до этого снимавший для Иванова «ЮЗЗЗ», «Немцев» и «Конец невинности», принимается с характерно трясущейся камерой нарезать круги вокруг людей, которые эффектно начищают друг другу морды (в основном за это направление отвечает вьетнамка Донг Ань Куинь и ее соотечественники, но россиянам тоже перепадает).

Наименее убедительной стороной «Высокого сезона» по прошествии двух серий кажется сценарий самого Иванова, который в третий раз за карьеру единолично выступил автором текста (после полнометражного дебюта «Грецкий орешек», снятого на острове Скопелос, и того же «ЮЗЗЗа»; осенью грядет еще одна картина собственного сочинения «Геля»). Кого-то вроде Антона Кузнецова, способного, как в «ЮЗЗЗе», безумной харизмой вытянуть бледный материал, тут в первые два часа не встречается, хотя причастные явно пытаются.

close Кадр из сериала «Высокий сезон» Okko

Больше всего под началом Иванова не везет, по иронии, артистке и музе режиссера Завтур. Есть, конечно, надежда, что ситуация выправится в следующих эпизодах, но в имеющихся парадоксальное поведение и отсутствующий характер ее героини напоминает скорее не живого человека, а эротическую фантазию старшеклассника, даже со скидкой на жанровую условность. Иванов стремится при каждом удобном (и не очень удобном) случае раздеть молодую артистку; сперва происходящее вызывает недоумение, но это чувство быстро эволюционирует в неловкость. У подобного художественного решения, очевидно, найдутся свои ценители, к тому же понятно, что имеются традиции, опять же, жанра. Но человеку все-таки и во Вьетнаме бывает, наверное, холодно.

Тем не менее «Высокому сезону» хочется дать шанс себя проявить — в конце концов, люди старались, экстренно обучались кайтсерфингу и несколько месяцев страдали под тропическим солнцем. Тем более что основная интрига шоу берет, что называется, за душу: какой сериал окажется лучше — российский или вьетнамский? Не исключено, что ответ нас удивит.

close Кадр из сериала «Высокий сезон» Okko

Название: «Высокий сезон»

Дата выхода: 11 июня 2025 года

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Где смотреть: Okko и Start

Режиссер: Стас Иванов

В ролях: Анна Завтур, Павел Попов, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов, Сиу Нгуен