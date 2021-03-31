Шаверма в Готэм-Сити: рецензия на фильм «Майор Гром: Чумной доктор»

Майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский из сериала «Топи») — брутальный волк-одиночка, чьи сомнительные методы бесят начальство и налогоплательщиков, но держат в страхе преступный мир Санкт-Петербурга. Однако когда в городе появляется таинственный человек в маске Чумного доктора, который принимается устраивать самосуд, ссылаясь на «чуму беззакония», Гром оказывается единственным, кто может противостоять злодею. Скоро выясняется, что Доктор как-то связан с главой популярной соцсети Vmeste Сергеем Разумовским (Сергей Горошко, странно пародирующий Джесси Айзенберга в «Бэтмене против Супермена»). К расследованию героя подключаются клинически наивный стажер Дима Дубин (Александр Сетейкин) и пробивная интернет-журналистка Юля Пчелкина (Любовь Аксенова, доказывающая, что после Ксении Собчак хоть потоп).

close Bubble Comics

«Майор Гром: Чумной доктор» — проект почти выстраданный. В 2017 году студия Bubble представила пробного «коротыша»: лента появилась на Youtube почти одновременно с распылением по кинотеатрам «Защитников» Сарика Андреасяна, но все же успела занять нишу первого российского кинокомикса.

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Далее по плану был полный метр. Вскоре появился интригующий тизер про бумажные самолетики, затем начались мучения со сценарием и муторный кастинг. О фильме мало что было слышно. Все верили и ждали. Сейчас, наконец, эпопея закончилась — и кино выходит в прокат. Выходит под ударный саундтрек (ставят раннего Дельфина, ранний «Аквариум», кавер на «Кино», квазикавер на «Аквариум») и с неплохим актерским составом (кроме уже названных — лучезарные Алексей Маклаков и Виталий Хаев). А также с пространным месседжем и туманными намерениями.

«Майор Гром», очевидно, хочет быть крутым городским супергеройским комиксом (и вообще-то имеет все шансы). Но проваливается — так как не понимает, кажется, природы того, к чему стремится.

close Bubble Comics

Вот супергероика. В Америке она работает, поскольку воплощает мечту о высшей силе, способной защитить от угроз, с которыми не справляются общественные институты (а они там более-менее функционируют). Сначала был страх Второй мировой войны, затем — ядерной. В XXI веке угрозой стал международный терроризм. Здесь полиция мало что может противопоставить, многое держится на эфемерном страхе, поэтому классический супергерой в американском изводе не может служить в полиции. Он вне закона, выше его, ему тесно в этих рамках.

Вот урбан. Человек-паук — это душа Нью-Йорка, изображенного как Нью-Йорк на страницах комиксов Marvel. Или Бэтмен, что обитает в гротескном, угрюмо-нуарном Готэме, но читатель без труда опознает Нью-Йорк и в этом мегаполисе. Любое нагромождение условностей здесь не разрушает мифа, потому что описываемый мир имеет прочный фундамент из действительности. Комикс преломляет, тасует, раздувает и малюет кислотными цветами — но делает это со знакомыми всем американцам и американкам атрибутами быта.

close Bubble Comics

А вот «Майор Гром». Он сужает родной Санкт-Петербург до открыточных видов и шавермы, а оставшееся пространство заполняет краденым барахлом. Вырастает вдруг типичный нью-йоркский полицейский участок, где снуют офицеры в безупречных синеньких рубашках, готовые денно и нощно охранять все ваши права, нравится вам это или нет. Открывается сугубо готэмское вычурное казино «Золотой дракон», куда злачно набивается гнусный истеблишмент. И это в стране, где казино запрещены, а полиция ничьи (вернее, почти ничьи) права не охраняет. Где шутка про «в Москве задержали всех человек» не то чтобы шутка.

Здешний супергерой не просто витает над отсутствующим законом — он буквально его представляет, что, например, изымает его из одного ряда с Данилой Багровым, вопреки желаниям сценаристов. Гром — во многом типичный персонаж «круто сваренных» детективов, он не стесняется окунуть преступника головой в унитаз, чтобы выбить информацию. Подобный герой возможен и уместен (вернее, был — до недавнего времени) в западной культуре, потому что кажется далеким от реальности. Но в переводе на русский он перестает быть фантастичным. Тут систематическое полицейское насилие — норма, закрепленная на государственном уровне. Его не нужно выдумывать.

close Bubble Comics

В попытках дистанцироваться от реальности РФ (и случайно не сойти за сериал НТВ) «Майор Гром» доходит даже до вымарывания привычной уху речи. Это кино специально звучит, будто скверно дублированная копия зарубежного блокбастера, где можно услышать истерично-писклявое: «Да кто ты, черт возьми, такой, мать твою?» Весь фильм и герои, и злодеи талдычат калькированную мантру про «этот город», который надо то ли менять, то ли возвращать, то ли защищать. Однако в России эти лозунги приобретают налет абсурдности.

Еще большей абсурдности добавляет тот факт, что часть аспектов нашей жизни «Майора Грома» все-таки интересует; выборка, надо сказать, любопытная. Тут фигурируют, например, обманутые дольщики, мусорные свалки, коррумпированные судьи, а главное — страшная российская оппозиция, спародированная в лице Чумного доктора. Так, в представлении авторов, выглядит фильм, в котором «отказались от политических аллюзий»: общество охватывают революционные настроения, лидером протеста становится террорист-популист, чьи слова и действия выгоняют на улицы несмышленую агрессивную молодежь. Это погружает город, и без того державшийся на честном слове, в хаос.

close Bubble Comics

В комиксном Докторе угадывался оппозиционер Алексей Навальный (никто и не скрывал источник вдохновения), экранная версия скорее тяготеет к создателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову. Однако намек и так, в общем, понятен, даром что транслируется на знакомом пропагандистском языке (не столь важно, осознанно или нет). Да, вокруг все довольно ужасно, мы все видим, изменения необходимы, только давайте не доводить до греха, ведь будет хуже, много свободы ни к чему хорошему не приведет. А в песне Виктора Цоя «Перемен» главное слово — конечно же, «ждем», про «берем и добиваемся» там ничего не сказано. Что же до «требовать» — видимо, сперва необходимо подать заявку не позднее чем за 14 дней.

Соберет ли фильм с таким посылом необходимые полтора миллиарда в прокате — посмотрим, но, во всяком случае, уже ясно, за какую команду будет играть Майор Гром в финальной битве между добром и нейтралитетом. К счастью, из суперспособностей у него — разве что умение поглощать тонны шаурмы (простите, шавермы) и не толстеть.