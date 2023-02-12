Все говорят о камбэке Брендана Фрейзера. Вот 10 отличных ролей актера, которые вы могли упустить

В 2022 году Брендан Фрейзер буквально переродился. Актер, который последние годы почти не снимался, пережил домогательства со стороны экс-руководителя «Золотого глобуса» и буллинг в сети, теперь — всеобщий любимчик. Фрейзер, которого миллионы знают по фильмам «Мумия», «Ослепленный желанием» и «Взрыв из прошлого», сейчас имеет все шансы получить «Оскар» за роль в драме «Кит». Вспоминаем еще 10 малоизвестных картин с участием Фрейзера, доказывающих, что он — отличный актер.

«Школьные узы»/ «School Ties», 1992

close 100% Кадр из фильма «Школьные узы» (1992) Paramount Pictures

Своего рода «Общество мертвых поэтов» с целой россыпью юных звезд Голливуда. Помимо Фрейзера, в картине снялись Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Крис О'Доннелл. В центре истории — смышленый, но бедный еврейский юноша, который в середине 50-х оказывается в престижном колледже Америки. Мир еще далек от равенства и толерантности, а потому привилегированные студенты из богатых семей отторгают чужака. Растерянный герой должен принять непростое решение: уподобиться молодым ксенофобам или отстоять себя их полной противоположностью.

В 1992 году Брендан Фрейзер еще только начинал свой путь в большом кино, и «Школьные узы» помогли ему открыть многие двери в Голливуде. Это вдумчивая, отлично сыгранная и поставленная драма о взрослении, в которой Фрейзер — сердце и душа истории.

«Пустоголовые»/ «Airheads», 1994/ «С почестями»/ «With Honors», 1994

close 100% Кадр из фильма «Пустоголовые» (1994) 20th Century Fox

Спустя два года актер предстал перед зрителями в двух кардинально разных амплуа. В дурашливых «Пустоголовых» ему досталась роль глуповатого рокера-металлиста, который в компании своих друзей по группе (их играют Стив Бушеми и Адам Сэндлер) проворачивает маленькую аферу. Угрожая игрушечными пистолетами, они «захватывают» небольшую радиостанцию, желая включить в эфире собственные песни. Но шалость выходит из-под контроля, когда здание оцепила полиция, уверенная, что троица рокеров-неудачников — опасные террористы. Это, безусловно, картина на любителя, но у нее добрый вайб и отличные комедийные сцены, часть из которых стала классикой жанра.

В трогательной комедии «С почестями» Фрейзер вернулся к образу студента-тихони. Случайно уронив в подвал библиотеки свой диплом, юноша знакомится с местным бездомным (Джо Пеши), который начинает шантажировать героя уничтожением диплома, если тот не выполнит все его прихоти.

У «С почестями» тоже молодое лицо — в кадре еще совсем «зеленые» Патрик Демпси, Джош Хэмилтон и Мойра Келли. Снял картину Алек Кешинян, на счету которого с сотню видеоклипов и два громоздких байопика: о Мадонне и Селене Гомес. Чувство ритма и умение находить жизненную достоверность в художественном вымысле помогли ему превратить «С почестями» в уютное и согревающее кино, напоминающее о важности ценить тех, кто нас окружает.

«Миссис Уинтерборн»/ «Mrs. Winterbourne», 1996

close 100% Кадр из фильма «Миссис Уинтерборн» (1996) Sony/Columbia

В этой вариации «Пока ты спал» Фрейзер сыграл сразу две роли: обеспеченных братьев Хью и Билла, один из которых теряет свою жизнь, а второй — обретает любовь. В центре истории — 18-летняя беременная Конни, которую бросил отец ее ребенка и которая от отчаяния садится на первый попавшийся поезд. В дороге она знакомится с очаровательной парой: такой же беременной Патрицией и боготворящим ее Хью. Очарованная нежными отношениями супругов Конни просит примерить обручальное кольцо Патриции. В этот момент происходит крушение поезда, в котором Конни чудом выживает. Очнувшись в больнице, она видит на своей руке бирку с именем Патриции и понимает, что теперь все принимают ее за погибшую.

Самозванку по неволе тепло принимает богатая семья Хью, а единственным, кто почувствовал неладное, оказался брат погибшего — сдержанный и мнительный Билл, с которым Конни пройдет недолгий путь от ненависти до любви. Получилась очаровательная мелодрама с отличными актерскими работами и приятным послевкусием: как бы ни было темно сейчас, любой мрак обязательно рассеется.

«Сумерки семейства Голд»/ «The Twilight of the Golds», 1996

close 100% Кадр из фильма «Сумерки семейства Голд» (1996) Showtime

Еще один бриллиант в фильмографии Фрейзера. Семейство Голд готовится к пополнению. Глава семьи — врач-генетик проводит обследование беременной жены, в ходе которого можно выявить, к чему будущий малыш предрасположен и даже какой у него будет характер. Результаты обследования показывают, что ребенок на 90% будет похож на своего дядю — гомосексуала Дэвида (его играет Фрейзер), давно отдалившегося от семьи.

Фильм ставит важные этические вопросы о точности науки и человеческих чувств. Можно ли убивать будущего ребенка, основываясь на данных генетического обследования?

«Джордж из джунглей»/ «George of the Jungle», 1997

close 100% Кадр из фильма «Джордж из джунглей» (1997) Walt Disney Pictures

Осовремененная версия «Маугли» и «Тарзана», в которой Брендан Фрейзер играет дикаря в большом городе — второй раз за карьеру со времен «Замороженного калифорнийца». Его герой Джордж, выросший в африканских джунглях, случайно знакомится с Урсулой, которая увозит его в Сан-Франциско. Теперь этот взрослый ребенок, далекий от благ цивилизации, должен адаптироваться к миру, о котором совершенно ничего не знает.

И хотя картина бесстыже объективирует актера, который в тот момент находился в идеальной физической форме, Фрейзеру удалось очеловечить пресный сценарий и превратить своего персонажа в героя, способного очаровывать не одними только бицепсами.

«Последнее дыхание»/ «Still Breathing», 1997

close 100% Кадр из фильма «Последнее дыхание» (1997) ZapPictures Inc.

Молодой художник Флетчер увидел во сне идеал, на поиски которого отправляется наяву. Движимый мистическим чувством и голодом по настоящей любви герой совершает путешествие, ориентиром в котором ему служит только портрет загадочной брюнетки, увиденный им во сне. Но какого же удивление Флетчера, когда он находит загадочную незнакомку из своего мира грез.

И пусть таких сюжетов миллион — и столько же историй мы видели на экране, «Последнее дыхание» — редкий для подобного жанра фильм, который сумел хорошо состариться. Спустя время и несколько волн борьбы за равноправие в фильме все еще не обнаруживается ни токсичная маскулинность, ни токсичное видение отношений полов. Это скромная в амбициях, но обезоруживающая своей искренность история о том, какая магия может возникнуть, когда правильный мужчина встречает ту самую женщину.

«Боги и монстры»/ «Gods and Monsters», 1998

close 100% Кадр из фильма «Боги и монстры» (1998) BBC Films

За год до выхода «Мумии» и в год выхода «Взрыва из прошлого» с Фрейзером вышла менее нашумевшая, но куда более интересная драма «Боги и монстры». Бывший морской пехотинец, а ныне садовник Клэй устраивается работать в дом богатого, но нелюдимого мужчины, который тяжело болен. Постепенно герои сближаются и Клэй выясняет, что работает на легенду Голливуда Джеймса Уэйла (его играет непревзойденный Иэн Маккелен) — режиссера оригинального «Франкенштейна» и других шедевров, определивших развитие кино.

«Боги и монстры», как подсказывает название, фильм о противопоставлении: молодости и зрелости, открытости жизни и затворничеству, смелости и забытом чувстве удовольствия от умения рисковать. Получилась красивая и душевная история о людях из совершенно разных миров, научившихся стирать преграды между друг другом.

«Столкновение»/ «Crash», 2004

close 100% Кадр из фильма «Столкновение» (2004) Blackfriars Bridge

Уже после нашумевшей «Мумии» и не менее хитового «Ослепленного желанием» Фрейзер переключился на более серьезное кино о людях, испытываемых не соблазнительным дьяволом, а собственными внутренними бесами. Оскароносная картина Пола Хаггиса рассказывает о нескольких несвязанных друг с другом героях, переживших за один вечер травматичный опыт с людьми другой расы, цвета кожи и классовой принадлежности.

Фрейзер сыграл роль Рика Кэбота, который вместе с женой (Сандра Буллок) подвергся вооруженному нападению. Полученная травма разделяет супругов: Рик уверен, что нападающий не определяет остальных людей, а вот героиня Буллок начинает в каждом видеть потенциальную угрозу, основываясь исключительно на расовой принадлежности человека.

«Столкновение» — в чем-то манипулятивный фильм, который тем не менее дарит один из самых ярких зрительских опытов. Картина ставит себе за цель сблизить тех, кто разобщен и развеять все предубеждения на тему «инаковости».

«Воздух, которым я дышу»/ «The Air I Breathe», 2007

close 100% Кадр из фильма «Воздух, которым я дышу» (2007) NALA Films LLC

Еще одна картина-альманах в фильмографии Фрейзера. В самом начале своей карьеры он уже снимался в подобном сборнике — комедия «Двадцать баксов» рассказывала о путешествии зеленой банкноты из рук в руки, менявшей при этом жизни своих обладателей.

«Воздух, которым я дышу», напротив, совсем невеселый. Концепция фильма основана на древней китайской пословице, разбивающей жизнь на четыре эмоциональные части: Счастье (Форест Уитакер), Наслаждение (Брендан Фрейзер), Печаль (Сара Мишель Геллар) и Любовь (Кевин Бэйкон).

Счастье — в истории духовно опустошенного банкира. Печаль и наслаждение — о поп-певице, находящейся на пике карьеры и бандите, способном предвидеть будущее. Неспешное философское кино с блестящим актерским составом и одна из самых интересных ролей Фрейзера в карьере.

«Без резких движений»/ «No Sudden Move», 2021

close 100% Кадр из фильма «Без резких движений» (2021) HBO

Ретро-гангстерская драма Стивена Содерберга о группе бандитов, нанятых таинственным заказчиком для кражи некоего документа. Когда план горе-преступников рушится, они решают отыскать того, кто их нанял, чтобы понять, какую именно цель он преследует.

«Без резких движений» — немного тягучий и проседающий под тяжестью собственной суровости детектив, в котором на первое место выходит не сюжет, а мощный актерский каст: Бенисио дель Торо, Дон Чидл, Дэвид Харбор, Рэй Лиотта и Брендан Фрейзер, для которого именно эта картина считается камбэком в большое кино — еще до выхода «Кита», который, вероятно, принесет ему заслуженный «Оскар».

О таланте актера, который сейчас купается в долгожданном признании зрителей и критиков, в последние годы вспомнил не только Содерберг. На подходе у Фрейзера «Убийцы цветочной Луны» Скорсезе с Леонардо ДиКаприо, полнометражная вариация «Белого лотоса» — «Секунды удовольствия» с Кристиной Хендрикс и Джулией Стайлз, а также полностью снятая, но в последний момент отмененная «Бетгерл», в которой актер сыграл суперзлодея DC Светлячка. Остается надеяться либо на то, что фильм все же выйдет хотя бы в сети, либо на то, что мир супергероики сумеет предложить Фрейзеру роль не менее харизматичного злодея.