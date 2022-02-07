От «Тони против всех» до «Юри на льду»: лучшие фильмы о фигурном катании

Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В честь яркой победы отечественных спортсменов «Газета.Ru» рассказывает о лучших фильмах и сериалах (а также аниме), посвященных фигурному катанию.

«Последний аксель» (2021)

close 100% Кадр из сериала «Последний аксель» (2021) SPACE Production

Многосерийная спортивная драма, роли в которой исполнили Алексей Ягудин, Евгения Медведева и победитель шоу «Ледниковый период» Федор Федотов. В центре сюжета — история девушки Кати (Ангелина Загребина), которая приезжает в Москву, чтобы попасть в команду топового, но жесткого тренера Артаковой (Елена Подкаминская), в которой легко угадывается Этери Тутберидзе.

«Цепляясь за лед» (2020)

close 100% Кадр из сериала «Цепляясь за лед» (2020) Safehouse Pictures

С недавних пор спортсмены стали открыто говорить о проблемах с ментальным здоровьем из-за неимоверных нагрузок и конкуренции. В стороне от темы не остался и Netflix, посвятив ей мини-сериал «Цепляясь за лед». Драма рассказывает о талантливой одиночнице Кэт, страдающей биполярным расстройством и пытающейся вернуться в спорт после тяжелой травмы. В этом ей помогает российский тренер Даша Федорова, роль которой исполнила уроженка Новосибирска Светлана Ефремова. Она предлагает спортсменке перейти в парный разряд — при этом кататься ей придется с «плохим парнем» Джастином.

«Белый лебедь» (2018)

close 100% Кадр из фильма «Белый лебедь» (2018) Maipo Film

Байопик «Белый лебедь» повествует о легендарной норвежской фигуристке Соне Хени, прославившейся не только успехами на льду, но и съемками в Голливуде. Роль единственной трехкратной олимпийской чемпионки в женском одиночном катании исполнила Ине Марие Вильман.

При этом многие главы жизни спортсменки в ленте затрагиваются лишь вскользь — в том числе ее дружеские связи с нацистами. Сюжет сконцентрирован именно на голливудском взлете и падении Хени.

«Лед» / «Лед 2» (2017 и 2020)

close 100% Кадр из фильма «Лед» (2017) Кинокомпания «Водород»

Популярная не только среди фанатов фигурного катания дилогия за авторством Олега Трофима и Жоры Крыжовникова — мелодрама о любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши, роли которых исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров. По сюжету героиня Тарасовой добивается больших успехов в спорте, но все мечты о дальнейших победах рушатся из-за тяжелой травмы. Найти в себе силы жить дальше и продолжить выступления ей помогает знакомство с хоккеистом, некогда занимавшимся фигурным катанием.

В проекте — помимо Петровой и Тарасовой — снялись многие звезды российского кино, включая Ксению Раппопорт, Ирину Старшенбаум, Федора Бондарчука, Павла Майкова и других.

«Тоня против всех» (2017)

close 100% Кадр из фильма «Тоня против всех» (2017) LuckyChap Entertainment

Пожалуй, самый известный фильм о фигурном катании на данный момент. Биографическая драма рассказывает о скандально известной фигуристке-одиночнице Тоне Хардинг, роль которой воплотила на экране Марго Робби. Несмотря на талант и спортивные успехи, жизнь Хардинг была полна трудностей — взросление под контролем деспотичной матери, неудачный брак, несправедливость со стороны судей из-за низкого социального статуса и нетипичного — немного хамоватого — образа. Вдобавок ко всему фигуристка оказывается в центре громкого скандала, когда ее уже бывший муж организовывает нападение на главную конкурентку в борьбе за Олимпийские игры.

«Юри на льду» (2016)

close 100% Кадр из мини-сериала «Юри на льду» (2016) Mappa

Учитывая всю любовь японцев к фигурному катанию, без топового аниме об этом виде спорта обойтись попросту не могло. В центре сюжета «Юри на льду» — японский юноша-фигурист, который после провала в финале Гран-при задумывается об уходе из спорта. Вернуться в игру ему помогает внезапное знакомство с российским чемпионом Виктором Никифоровым, кумиром Юри, который пробует себя в тренерстве.

Помимо синопсиса, о сериале надо знать ровно две вещи. Во-первых, одним из жанров проекта является сенэн-ай, подразумевающий романтические отношениям между мужчинами. Во-вторых, персонажи аниме частично срисованы с реальных фигуристов — Евгения Плющенко, Юлии Липницкой, Юдзуру Ханю и других.

«Чемпионы» (2014)

close 100% Кадр из фильма «Чемпионы» (2014) Enjoy Movies

Сюжет фильма-антологии «Чемпионы» посвящен пяти реальным историям легендарных российских спортсменов, представляющих разные виды — от хоккея до сноуборда. Один из эпизодов рассказывает о фигуристке Елене Бережной (Татьяна Арнтгольц), которая получает удар в висок лезвием конька от своего партнера Олега Шляхова. Чтобы снова встать на лед, ей сначала придется заново научиться ходить, говорить и кататься. Благодаря вере и поддержке близкого человека и нового партнера Антона Сихарулидзе (Константин Крюков) она преодолевает трудности — и побеждает с ним на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

«Лед в сердце» (2005)

close 100% Кадр из фильма «Лед в сердце» (2005) Disney Channel

Фильм-сказка Disney «Лед в сердце» рассказывает о способной девочке, которая разрывается между любовью к хоккею и фигурному катанию. Не имея возможности платить за занятия по танцам на льду, она выбирает хоккей — и становится своей в команде. Однако после тяжелого проигрыша на соревнованиях, героиня возвращается на лед уже в качестве фигуристки.

«Принцесса льда» (2005)

close 100% Кадр из фильма «Принцесса Льда» (2005) Walt Disney Pictures

Еще один воодушевляющий фильм Disney на спортивную тему — с Мишель Трахтенберг в главной роли. Сюжет комедии повествует о бывшей чемпионке по фигурному катанию Тине Харвуд, которая надеется воплотить свои нереализованные мечты в дочери Джен. Однако скоро она понимает, что настоящие задатки великой спортсменки есть у ее подопечной — тихой отличницы Кэйси, готовящейся к поступлению в Гарвард. В то время как тренеру придется побороть свой материнский инстинкт, Кэйси предстоит воспротивиться воле родителей и отстоять свое право на мечту — добиться успехов на льду.

«Ледяной ангел» (2000)

close 100% Кадр из фильма «Ледяной ангел» (2000) Fox Family Films

Спортивная комедия о хоккеисте Мэтте, который умирает при несчастном случае. Организатором смерти является ангел Аллан — он же вскоре возвращает главного героя, мечтавшего о победе на Олимпийских играх, к жизни. Правда, о хоккее уже речи не идет — Мэтт воскресает в теле фигуристки Сары.

«Золотой лед» (1992)

close 100% Кадр из фильма «Золотой лед» (1992) Interscope Communications

В центре мелодрамы «Золотой лед» — история вздорной фигуристки Кейт, оставшейся без партнера накануне Олимпийских игр. Случай сводит ее с хоккеистом Дагом, которому после травмы закрыт путь в команду. Причудливым образом разные по характеру спортсмены объединяются в пару ради заветной медали — и скоро обнаруживают, что у них на самом деле много общего.

«Голубой лед» (1969)

close 100% Кадр из видео «Голубой лед» (1969) Ленфильм

Советская драма «Голубой лед» Виктора Соколова показывает изнанку мира большого спорта. Главные роли — супругов-фигуристов Берестовых — сыграли серебряный призер Олимпиады-1968 в парном катании Александр Горелик и балерина Большого театра Наталья Седых. После поражения на чемпионате Европы между героями нарастает конфликт. Не выдержав изнурительных тренировок, жена покидает спорт, а муж пытается отыскать новую партнершу для соревнований. Однако, пережив сложный период, они все-таки находят силы вновь воссоединиться на льду.