Не только кофе: из-за каких привычных продуктов возрастает уровень тревоги и стресса

Для одних еда — исключительно топливо, чтобы нормально функционировать. Для других — гарантированный способ получить удовольствие. Третьи бегут к холодильнику, чтобы с помощью чего-нибудь эдакого снять стресс. Это «эдакое» настолько плотно вошло в нашу жизнь, что мы перестали замечать главное — «антистресс»-то не работает.

Сапият Ахмедова, терапевт, нутрициолог, специалист антивозрастной и интегративной отраслей, предупреждает, что некоторые любимые продукты не только не успокаивают, а, наоборот, являются провокатором тревоги. Что это за продукты, выяснила «Газета.Ru».

Кофе

Все мы помним период, когда в городах не было кофешопов. Сейчас же купить готовый кофе стало очень просто! Выпить чашечку по дороге на работу или в перерыве стало делом привычным. Вкусно и, кажется, даже немного успокаивает.

На самом деле, с кофе все не так просто. Кофеин может поддерживать здоровье сердца и сосудов, снижать риски некоторых видов рака (если использовать его в умеренном количестве — до 1-2 порций в день). Но есть нюансы — надо быть уверенным в двух вещах.

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«Во-первых, у вас не должно быть индивидуальной чувствительности к кофеину: нет усиления тревоги, запоров и диареи, нет сухости кожи и анемии, нет фиброаденом, у вас нормальное пищеварение и стабильный менструальный цикл. Во-вторых, у вас отсутствуют генетические нарушения в расщеплении и выведении кофе из организма», — предупреждает Сапият Ахмедова.

Чтобы без генетического анализа понять, что от кофе лучше отказаться, обратите внимание на самочувствие после того, как напиток выпит. Пульс выше 90 ударов в минуту (это уже может пугать и провоцировать тревогу), головокружение, затруднения в концентрации внимания, испарина на лице и теле — такие симптомы говорят о том, что кофе стоит либо полностью исключить, либо ограничить до 1 порции в неделю (при этом это должен быть напиток, разбавленный растительным молоком).

Входящий в состав кофе кофеин при чрезмерном употреблении (более 3 порций в пересчете на эспрессо), может провоцировать тревожное расстройство и перепады настроения.

Особенно чувствительность к действию кофе повышена у людей с уже имеющимися паническими расстройствами, установленным диагнозом «депрессия».

В качестве альтернативы любимому напитку врач советует попробовать кофе без кофеина, пить травяной успокаивающий чай (с мятой, липой) или воду.

Энергетики и газировка

Счастье и позитивный настрой — вот что мы видим в глазах героев рекламных роликов, которые открывают банку с энергетиком или газировкой. Сапият Ахмедова призывает верить не рекламе, а неприятному чувству распирания в животе и дискомфорту, бессоннице, возникающим после выпитой порции сладкого напитка.

«Высокое содержание сахарозы, глюкозы, ортофосфорной кислоты могут повысить риски инфаркта, инсульта даже в молодом возрасте. А регулярное использование напитков в сочетании с «быстрой» едой, продуктами, прошедшими максимальную заводскую обработку, увеличивают риски развития не только тревожного расстройства, но и депрессии, провоцируют заболевания органов во всем теле», — предупреждает терапевт.

Ахмедова успокаивает, что после полноценного приема пищи, содержащего белок, полезную клетчатку, в паре глотков сладкой газировки глобально ничего страшного нет. Но на постоянной основе (чаще 1 раза в неделю) пить подобные напитки она не рекомендует.

Конфеты и выпечка

Многих в детстве родители поощряли именно сладостями — за хорошее поведение, за хорошую оценку. Не удивительно, что большинство людей заедают стресс и тревогу именно конфетами или булочками. А ведь подобные продукты отнюдь не антистресс.

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Организм реагирует на резкие перепады уровня сахара в крови выделением адреналина, который в свою очередь может восприниматься телом как сигнал тревоги и вызывать сильную обеспокоенность. Со временем это состояние может стать хроническим, напоминает врач.

Потребление сахара, продуктов длительного фабричного производства (печенье, сладости, чипсы) приводят к нехватке витаминов группы B и магния.

А витамины группы B (B6, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, витамин B12) и магний оказывают на организм расслабляющее действие. Их недостаток усиливает тревогу, напряжение в мышцах, снижает память и внимание.

В качестве заменителя сахаросодержащих продуктов нутрициолог советует использовать черный шоколад с содержанием какао от 60% (за один раз можно съесть не более 15-20 грамм), курагу (2-3 штуки), дегидрированные фрукты (на полках магазинов можно найти сушеные яблоки, клубнику, а можно такой десерт сделать самостоятельно с помощью дегидратора), замороженные ягоды.

«Кусочек торта на празднике съесть можно. Лучше, если сначала вы пообедаете порцией зеленого салата, а потом уже съедите десерт (объем — 3 столовые ложки!)», — говорит эксперт.

Алкоголь

Многие используют алкогольные напитки часто для подавления социальной тревожности. Но на самом деле они действуют с точностью до наоборот.

По словам Ахмедовой, нарушение сна, влияние на уровень серотонина, обезвоживание (это побочный эффект алкоголя) могут усиливать симптомы тревоги.

Когда действие алкоголя проходит, человек может чувствовать себя еще более тревожно и подавленно.

«Умеренное употребление алкоголя (1 порции в день — например, 125 мл вина) безопасно, если врач дал вам на это разрешение», — говорит терапевт.

Тем, кому нравится вкус алкогольных напитков, но кто не хочет испытывать побочные эффекты от их потребления, можно рассмотреть вариант умеренного потребления безалкогольного пива или безалкогольного вина.

Фруктовый сок

Клетчатка в цельных фруктах насыщает организм витаминами и минералами. Если этой клетчатки нет, вы просто пьете воду с сахаром. Да, сок может быстро взбодрить, повысить уровень сахара в крови, но так же быстро этот энергетический заряд иссякает и насыщение проходит. «Вы думаете, что поели, но на самом деле организм не получил энергию. Это может усиливать симптомы тревоги», — уверяет Сапият Ахмедова.

Врач советует фрукты есть целиком, а в случае жажды — пить воду.

Что еще?

Не только состав рациона влияет на уровень тревоги и стресса. Частота и регулярность приемов пищи также в значительной степени оказывают влияние на гормональный статус и эмоциональное состояние. Нерегулярные приемы пищи, переедание или ограничительные диеты уже являются стрессом для организма: переедание — за счет перегрузки органов пищеварения, ограничительные диеты — за счет дефицита питательных веществ и витаминов, уточняет терапевт.