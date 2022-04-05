Если хотите суп, то ешьте его последним: диетолог — о сомнительной пользе народного блюда

Суп помогает согреться, суп дает силу на целый день, суп надолго насыщает — еще не так давно подобной позиции придерживались и советские хозяйки, и диетологи. То, что суп — «удобное» для семьи блюдо, никто спорить не станет (это большой объем пищи за относительно небольшие деньги). В Международный день супа (5 апреля) «Газета.Ru» выясняет, приносит ли это блюдо организму реальную пользу, и нужно ли есть первое каждый день?

Марина Копытько, к.м.н, врач-диетолог, заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», автор книг о питании, согласна с мнением, что суп в какой-то степени неплохо насыщает (за счет внушительного объема порции он в прямом смысле заполняет желудок). Однако она, да и другие современные эксперты, не настаивают, чтобы суп присутствовал в рационе каждый день. «При желании можно есть первое 2-3 раза в неделю. Но если человек реально этого хочет. Если нет, вводить первое блюдо в рацион абсолютно не обязательно», — уверяет эксперт.

По мнению врача, второе блюдо с диетологической точки зрения куда выгоднее чем первое.

Второе блюдо — это всегда достаточная порция качественного белка, понятный гарнир (если рассматривать его как источник питательных веществ, витаминов и микроэлементов). Порция супа (для взрослого человека это 250-300 г) не может похвастаться ни нужной порцией белка, ни оптимальным миксом овощей.

Зачастую люди, которые обедают супом, чувствуют определенное насыщение, но уже довольно скоро снова хотят есть. И притом, не самодельную котлету, не овощи, не фрукты, а так называемую «мусорную еду» — что-то сладкое или мучное.

«Некоторые фанаты супа говорят, что они каждый день едят первое, и поэтому чувствуют себя хорошо. Но тут скорее речь идет не о реальной пользе, а о привычке — они так питаются с детства. Если рацион этого человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет», — говорит врач-диетолог.

Когда суп нужен

Тем не менее бывают ситуации, когда суп разумно ввести в рацион. По мнению Марины Копытько, присутствие супа в меню оправдано, если идет речь о послеоперационной диете — в этом случае суп назначается на несколько дней, чтобы нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. А также первое блюдо будет весьма кстати в период, когда человек выздоравливает после той или иной болезни.

Для ослабленного организма (обычно во время болезни плохой аппетит) густой суп и бульон — весьма хороший способ настроиться на нормальную пищу.

Каким может быть суп

Суп может быть блюдом с низкой калорийностью, а может быть энергетической бомбой. С этой точки зрения «опасны» крем-супы. Такое первое готовится на сливках. И зачастую рецептура подразумевает предварительное обжаривание овощей на растительном масле, затем измельчение их с жирными сливками, а потом подача с тем же растительным маслом. В результате порция тыквенного или грибного крем-супа может потянуть на 500-700 ккал.

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Суп, заказанный в кафе или ресторане, — всегда сюрприз. И зачастую неприятный. Вы никогда не сможете быть уверены в составе блюда, качестве ингредиентов, способе обработки, калорийности.

«Если хотите суп, то ешьте его как третье блюдо. Сначала салат, потом основное блюдо (мясо/рыба+гарнир). И только потом если потребность остается, суп», — рекомендует диетолог.

Или, если есть в планах съесть суп, то лучше ограничить обед двумя блюдами — салатом и супом, куском рыбы или мясом из основного блюда и супом.

Как готовить суп дома

Есть несколько правил, которые лучше учитывать при приготовлении первого блюда. Диетолог Копытько придерживается позиции, что полезным может считаться только суп, приготовленный на втором бульоне (рыбные бульоны — исключение). Технология такая: мясо (лучше использовать говядину, курицу, крольчатину) заливается водой, доводится до кипения и варится примерно 20 минут (пенка при этом не снимается), потом этот бульон сливается, мясо промывается под проточной водой, вводится новая порция жидкости и на ней блюдо доготавливается.

Как уверяет Копытько, таким образом повышается экологичность продукта. Во-первых, мясо частично обезжиривается. Во-вторых, минимизируется количество тяжелых металлов, пестицидов, токсинов, которые могут быть в мясе.

Диетолог советует не перебарщивать с овощами. Людям, кто худеет или следит за своим весом, не следует использовать крахмалистые овощи (это картофель, морковь, свекла, корень сельдерея, кабачок). Остальным можно миксовать крахмалистые и некрахмалистые овощи.

При этом овощное «ассорти» в кастрюле устраивать не стоит.

3-4 вида овощей в супе более чем достаточно.

В таком случае вероятность угадать с овощной комбинацией увеличивается. «Некоторые сочетания с точки зрения диетологии выглядят весьма странными. Например, зеленый баночный горошек и картофель. Не удивительно, что кишечнику такое блюдо очень проблематично нормально переварить», — предупреждает эксперт.

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То же самое касается и добавления в суп круп. Макароны, рис вводить в суп можно, если нет цели снизить вес.

«В любом случае важно понимать, супом подменить нормальную еду не получится. Организм не получит необходимого количества белка и овощей», — напоминает диетолог.

Что касается овощей, то лучше предварительно термически их не обрабатывать. Если все же без поджаривания никак не обойтись, эксперт рекомендует ограничиться столовой ложкой качественного растительного масла (желательно не подсолнечного!).

Также важно суп не пересаливать и не использовать много острых специй. «Острую пищу кишечник не любит. А тем более он не любит, если эти специи ненатуральные», — предупреждает Марина Копытько.

Еще одна «опасность» супа заключается в том, что его едят с хлебом. Обычно — для большей сытости. Но это ощущение весьма обманчиво. Зато такой тандем существенно увеличивает калорийность обеда.