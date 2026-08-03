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Бизнес

Трамп велел американским нефтяникам срочно опустить цены на бензин

Трамп потребовал от нефтяных компаний США снизить розничные цены топлива
Alex Brandon/AP

Американские нефтяные компании должны незамедлительно понизить цены в розничном сегменте внутреннего топливного рынка для рядовых потребителей. Такое требование президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Комментируя интервью главы компании Chevron Майка Вирта, глава государства напомнил, что эта фирма получила от властей США разрешение возобновить работу в Венесуэле и за счет этого начала получать значительные доходы.

«И снизьте цены на нефть для потребителей (розничные цены!) сейчас же!» — написал Трамп, добавив, что это требование касается и всех остальных американских нефтяных компаний.

По оценке аналитиков Financial Times, в нынешнем году США заработают на продаже венесуэльской нефти порядка $13 млрд.

Специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал текущую ситуацию на нефтяном рынке как странную, отметив, что нелогичные сдвиги цен могут свидетельствовать о манипулировании.

Ранее нефть Brent впервые с середины июля стала стоить меньше $82.

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