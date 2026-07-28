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Бизнес

Глава РФПИ заподозрил манипуляции на рынке нефти из-за сокращения поставок

Дмитриев: рынком нефти, упавшим на 8% после сокращения поставок, манипулируют
Roman Naumov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал нетипичное поведение нефтяного рынка. Соответствующий пост он разместил в соцсети X.

Дмитриев предположил, что кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8% после уменьшения поставок примерно на 5 млн баррелей в сутки.

Речь идет о падении цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на заявления хуситов об атаках на нефтяные объекты государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

17 июля агентство Reuters писало, что Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если США атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны.

20 июля хуситы йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

Газета The National писала, что трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе уменьшился в течение недели на 56% после того, как хуситы объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов.

Ранее беспилотники попытались атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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