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Бизнес

Стало известно, сколько США заработают на венесуэльской нефти в 2026 году

FT: США получили более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти в этом году
Jorge Silva/Reuters

США получили более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти в текущем. Об этом пишет газета Financial Times.

«Администрация Дональда Трампа (президента США) в этом году получила более $13 млрд дохода от продажи венесуэльской нефти», — говорится в сообщении.

Экспорт венесуэльской нефти находится под контролем США после того, как президент страны Николас Мадуро был захвачен, а во главе государства встала вице-президент Делси Родригес.

Отмечается, что стоимость баррелей, отгруженных с января, составляет порядка $11,5 млрд, но с учетом исторических показателей ценовых моделей, ожидается, что общая сумма превысит $13 млрд.

В марте министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием государственной компании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Разрешены все операции, запрещенные регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы.

Ранее Венесуэла начала поставлять нефть в Израиль.

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