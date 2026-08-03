Нефть Brent впервые с середины июля стоит меньше $82

Впервые с 13 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре этого года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) опустилась ниже $82 за баррель, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 1:00, стоимость фьючерса понизилась на 6,74% и составила $82. Спустя 10 минут цена достигла $82,89 за баррель, т.е. Brent замедлила снижение и потеряла в стоимости 5,73%.

До этого России позволили увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ (расширенный формат организации из стран — экспортеров нефти существует с 2016 года; они контролируют квоты добычи нефти и таким образом могут регулировать ее стоимость на глобальном рынке) в сентябре на 62 тыс. баррелей в сутки. Нарастить добычу сможет и Саудовская Аравия. Соответствующее решение приняли государства, входящие в организацию. Их следующее заседание запланировано на 6 сентября.

Ранее в ЕС придумали, как заработать на изъятой российской нефти.