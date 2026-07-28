На Западе увидели знак в действиях Трампа перед встречей с Зеленским

Журналист Боуз: Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США

Американский президент Дональд Трамп не встретил украинского лидера Владимира Зеленского по прибытии в США. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята», — написал Боуз.

28 июля Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне. По данным СМИ, главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе и другие подходы к урегулированию конфликта на Украине.

По мнению политолога, американиста Александра Асафова, во время встречи с украинским лидером Трампу будет важно показать, что он все держит под контролем и что он понимает, что делать с украинским конфликтом. Асафов уверен, что американский президент будет играть свою обычную роль и говорить, что урегулирование конфликта уже близко. Повестка Зеленского также понятна, отметил эксперт. Это деньги, оружие и включение США в конфликт любыми другими способами и возможностями.

До этого Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США. Украинский лидер добавил, что все зависит от президента США Дональда Трампа, который также должен определить место встречи.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, что на самом деле нужно Украине.