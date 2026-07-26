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Бизнес

«Газпром» установил новый исторический рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» побил суточный рекорд прокачки газа в Китай по «Силе Сибири»
Shutterstock

«Газпром» установил новый исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый рекорд был зафиксирован 25 июля и стал уже третьим с начала 2026 года. В компании отметили, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC. Газ продолжает поставляться в соответствии с действующими контрактными обязательствами сторон.

В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской компанией CNPC меморандума о стратегическом сотрудничестве, частью которого является договоренность о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз — Восток».

В мае 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири — 2». При этом он подчеркнул, что Россия и Китай еще не подошли к финализации договоренностей по «Силе Сибири — 2».

Ранее европейская страна обратилась к Китаю из-за России.

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