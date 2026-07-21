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Бизнес

Трамп ввел пошлины на хоккейные клюшки и цемент из Канады

Трамп подписал указ о пошлинах в 50% на товары из Канады
/Evan Vucci/Reuters

Президент Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин в 50% на широкий перечень товаров из Канады. Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

В нем уточняется, что меры будут действовать с 19 августа и распространятся на товары от вина до хоккейных клюшек и цемента. Однако они не коснутся канадских энергоносителей, калийных удобрений, рыбы и критически важных минералов.

«Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающуюся дискриминацию и необоснованное и неравное обращение с американской торговлей, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», — говорится в пресс-релизе.

Прошлым летом Трамп официально прекратил все торговые переговоры с Канадой из‑за введенного Оттавой налога в 3% на цифровые услуги, предоставляемые крупными американскими IT‑компаниями. Он назвал это «вопиющим нападением» на США.

В июле этого года американский лидер призвал включить в проект антироссийских санкций ограничения в отношении Ирана. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует и анализирует заявления из США по теме новых антироссийских мер. Однако, по его словам, Вашингтон занят другими делами.

Ранее в США пригрозили Канаде санкциями из-за лесных пожаров.

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