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Политика

В США планируют внести на рассмотрение санкции против Канады из-за лесных пожаров

Американский сенатор Морено пригрозил Канаде санкциями из-за лесных пожаров
Manitoba Government/Reuters

Американский сенатор-республиканец Берни Морено в соцсети X пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.

Он отметил, что на следующей неделе внесет законопроект о введении санкций против Канады и канадских должностных лиц, которые ответственны за происходящее.

В офисе сенатора добавили, что правительство Канады не обеспечило достаточного финансирования мер по предотвращению лесных пожаров.

Накануне сообщалось, что власти Нью-Йорка стали бесплатно раздавать горожанам маски из-за смога от лесных пожаров в Канаде.

Сейчас из-за пожаров Манхэттен заволкло легкой дымкой. Ситуация усугубляется из-за стоящей в Нью-Йорке с начала июля сильной жары.

В канадской провинции Онтарио бушуют сильные лесные пожары с конца мая. Власти эвакуировали несколько населенных пунктов. В последние дни пожар усилился из-за сухой и ветренной погоды.

Ранее в Канаде заметили «адский» поезд.

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