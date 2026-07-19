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«Этого хотел Грэм». Трамп призвал включить Иран в проект новых санкций против России

Президент США Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России
Билборд с изображением президента США Дональда Трампа в Тегеране, 18 июля 2026 года
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Американский президент Дональд Трамп призвал включить в проект антироссийских санкций ограничения в отношении Ирана. По его словам, этого якобы хотел один из авторов документа, умерший сенатор Линдси Грэм. Это уже не первый призыв Трампа на эту тему. В Совфеде России назвали возможное принятие санкций абсурдным на фоне продолжающейся войны между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп призвал добавить в разработанный умершим сенатором Линдси Грэмом законопроект об ужесточении антироссийских санкций ограничения в отношении Ирана. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях в отношении России. Этого хотел бы Линдси [Грэм] и это должно было произойти. Важно!!!»
— написал глава Белого дома.

14 июля Трамп по итогам встречи с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди также заявил, что «Линдси очень хотел» включения в законопроект санкций против Ирана. При этом он допустил, что подпишет документ после соответствующей доработки.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Константин Басюк в разговоре с ТАСС назвал абсурдными разговоры о возможном ужесточении антироссийских санкций Вашингтоном на фоне продолжения войны США и Ирана. Сенатор обратил внимание, что законопроект предусматривает дополнительные ограничения на торговлю российскими энергоносителями. В то же время возможное закрытие Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов Тегераном и йеменскими хуситами само по себе может привести к подорожанию нефти возрастет до $100-120 за баррель.

«Американцы сами загнали себя в этот тупик: они разрушают возможность энергодиалога с Россией, но при этом США не имеют рычагов влияния ни на хуситов, ни на Иран», — сказал политик.

Он указал, что «Запад создал мир, в котором его решения оборачиваются против него же», а когда проливы окажутся закрыты, санкции никому не помогут.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге 15 июля заявил, что Пекин решительно выступает против Введения Вашингтоном пошлин в отношении импортеров российских газа и нефти. Он назвал санкции незаконными и заверил, что КНР примет все меры для защиты интересов своих компаний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 июля указывал, что Кремль фиксирует и анализирует заявления США по теме новых антироссийских санкций, а реакция Москвы будет зависеть от развития событий.

Содержание санкций

Как следует из опубликованного одним из авторов законопроекта американским сенатором Ричардом Блюменталем текста документа, новые санкции предусматривают введение пошлин в размере 100% при торговле с США для крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, якобы активно помогающих Москве в обходе санкций.

Также предлагается ввести дополнительные рестрикции в отношении так называемого «теневого флота» России и иностранных компаний и судов, используемых для обхода ограничений.

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Документ предусматривает распространить существующие санкции на Центробанк РФ, Сбербанк, Газпромбанк и другие российские финансовые организации, а также на проекты, связанные со сниженным природным газом: « Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3». Под новые ограничения могут попасть президент России Владимир Путин, высокопоставленные политики и чиновники, военное руководство страны, а также госкомпании и бизнесмены, якобы причастные к поддержке оборонно-промышленного комплекса.

Закон, в случае его принятия, запретит американцам приобретать российские облигации, инвестировать в экономику и энергетику России, и поставлять в страну энергетические товары и технологии.

В то же время документ предоставит президенту США приостанавливать действие санкций, исходя из национальных интересов.

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