«Вопиющее нападение на США»: Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп официально прекратил все торговые переговоры с Канадой из‑за введенного Оттавой налога в 3% на цифровые услуги, предоставляемые крупными американскими IT‑компаниями. Он назвал это «вопиющим нападением» на США и заявил, что в течение недели США введут новые тарифы на канадский импорт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно «прекращает все переговоры о торговле с Канадой» в ответ на решение Оттавы ввести налог в 3% на цифровые услуги для американских компаний.

Американский лидер назвал налог «прямым и вопиющим нападением» на США и обвинил Канаду в «копировании Европейского союза».

«В связи с этим вопиющим налогом мы настоящим прекращаем ВСЕ переговоры о торговле с Канадой с немедленным вступлением в силу. Мы сообщим Канаде о тарифе, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней», — говорится в сообщении Трампа в Truth Social.

После заявления Трампа индексы S&P 500 и Nasdaq Composite начали снижение и утратили рекордные значения, достигнутые ранее в тот же день, сообщает CNBC.

По данным телеканала, первые платежи по канадскому налогу на цифровые услуги, который применяется задним числом с 2022 года, должны быть взысканы 30 июня. Выплатить его должны будут такие американские IT-гиганты как Amazon, Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена), а также ряд других компаний.

Представители властей Канады ранее утверждали, что не будут делать исключений или приостанавливать действие налога, несмотря на возражения со стороны США. При этом канадский премьер-министр Марк Карни после объявления Трампа заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан.

Срыв переговоров

Весной 2025 года Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики и тарифы в 25% на весь импорт стали и алюминия, крупнейшим поставщиком которых в США является Канада. Таким образом он пытается вынудить Оттаву пересмотреть торговое соглашение, которое сам же заключил с ней во время своего первого президентского срока.

Карни, избранный главой канадского правительства в апреле и обещавший бороться с введением тарифов со стороны США, утверждал, что если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, Оттава прибегнет к ответным мерам. 17 июня он сообщил, что стороны намерены заключить соглашение в течение 30 дней.

Трамп же в свою очередь заявил, что подписание нового соглашения с Оттавой возможно, однако подчеркнул, что полностью от тарифов не откажется.

«У меня есть концепция тарифов. У Марка другая концепция... посмотрим, сможем ли мы разобраться в этом. Я сторонник тарифов», — приводит слова Трампа агентство Reuters.

Посол Канады в США сообщала, что стороны пока «не подошли к завершению переговоров».

«Наша позиция заключается в том, что на канадский экспорт в США не должны налагаться тарифы», — заявила она.