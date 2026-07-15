В Кремле рассказали о реакции на планы США по новым санкция против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует и анализирует заявления из США по теме новых антироссийских санкций.

«Будем смотреть в зависимости от развития событий», — сказал представитель Кремля, комментируя заявления президента США Дональда Трампа, допустившего высокую вероятность принятия законопроекта об «адских санкциях» в отношении РФ.

Говоря о взаимодействии России и США, Песков отметил, что Соединенные Штаты сейчас заняты другими делами. Он обратил внимание на то, что ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, вновь перешла в фазу деградации, что не может не вызывать глобальной озабоченности. Поэтому, по словам Пескова, американской стороне сейчас не до украинского урегулирования.

13 июля телеканал CNN сообщил, что американский лидер поддержит инициативу сенатора Линдси Грэма о введении новых ограничительных мер. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн в интервью телеканалу заявил, что Белый дом тесно сотрудничает с законодателями в этом вопросе, и выразил надежду на скорый успех.

Законопроект, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.