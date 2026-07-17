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Россельхознадзор временно ограничит ввоз абрикосов и персиков из Турции

Россельхознадзор: Россия ограничит ввоз абрикосов и персиков из Турции с 18 июля
Максим Блинов/РИА Новости

Россельхознадзор с 18 июля временно ограничивает ввоз в Россию турецких косточковых фруктов — слив, персиков и абрикосов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данная мера затронет лишь пять турецких поставщиков. Ограничения связаны с неоднократными нарушениями карантинных норм Евразийского экономического союза.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. В Россельхознадзоре объяснили это ростом выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении косточковых плодов и винограда, а с 3 июня — баклажанов и картофеля.

Ранее экономист оценила зависимость России от армянских фруктов.

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