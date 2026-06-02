Россельхознадзор ввел новые ограничения на поставки овощей и фруктов из Армении

Россельхознадзор: с 3 июня в Россию ограничивается ввоз баклажанов и картофеля

С 3 июня Россельхознадзор вводит новые ограничения в отношении фруктов и овощей, ввозимых из Армении. Под ограничения попали баклажаны, картофель, сухофрукты и семечковые культуры, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Кроме того, ограничения вводятся также на транзит этих продуктов в государства-члены ЕАЭС. Проблемой названо «отсутствие механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами».

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил из Армении ввоз косточковых плодов (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Решение, как пояснили в Россельхознадзоре, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ. В Россельхознадзоре считают, что складывающаяся ситуация может нести угрозу фитосанитарному благополучию страны, поэтому ограничение введено для обеспечения санитарной безопасности.

Ранее Пашинян пообещал заплатить фермерам за непоставленный в РФ урожай.