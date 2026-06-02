Экономист оценила зависимость РФ от армянских фруктов

Эксперт Федюнина: рынок РФ не заметит ограничений на ввоз черешни из Армении
Доля Армении в российском импорте косточковых фруктов составляет только 2%, ограничения на их ввоз не скажутся на российских потребителях. Об этом заявила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина в беседе с ТАСС.

«Доля Армении в российском импорте абрикосов, черешни, персиков, нектаринов и сливы составляет около 2% импорта по этой категории как в стоимостном, так и в количественном выражении», — сказала она.

Федюнина отметила, что у России есть три крупнейших и надежных поставщика, которые совокупно обеспечивают свыше 80% российского импорта. Среди них Турция, Узбекистан, а также Азербайджан.

Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Как уточняли в ведомстве, мера связана с нарушениями поставок продукции.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Решение, как пояснили в Россельхознадзоре, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ. В Россельхознадзоре считают, что складывающаяся ситуация может нести угрозу фитосанитарному благополучию страны, поэтому ограничение введено для обеспечения санитарной безопасности.

Ранее Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году.

 
