Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

ЦБ призвали избежать «лобовой реакции» на ситуацию с топливом

Шохин: бизнес призывает ЦБ не повышать ставку в ответ на рост цен на топливо
Евгений Биятов/РИА Новости

Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от «лобовой реакции» в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

Он указал, что со стороны ЦБ «было бы неправильно» бороться с ростом цен на топливо повышением ключевой ставки.

«Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — отметил Шохин.

До этого Шохин допустил, что снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентных пунктов на заседании 19 июня, возможно, было «последним подарком» бизнесу.

7 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что на июльском заседании Банк России может взять паузу по вопросу снижения ключевой ставки или снизит ее на 0,25 процентных пунктов.

В ЦБ 9 июля объяснили, что в России стало меньше пространства для снижения ключевой ставки. Вместе с тем регулятор заявил, что проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это было девятым подряд уменьшением ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что эксперименты с ключевой ставкой очень опасны для экономики.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!