ЦБ призвали избежать «лобовой реакции» на ситуацию с топливом

Шохин: бизнес призывает ЦБ не повышать ставку в ответ на рост цен на топливо

Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от «лобовой реакции» в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

Он указал, что со стороны ЦБ «было бы неправильно» бороться с ростом цен на топливо повышением ключевой ставки.

«Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — отметил Шохин.

До этого Шохин допустил, что снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентных пунктов на заседании 19 июня, возможно, было «последним подарком» бизнесу.

7 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что на июльском заседании Банк России может взять паузу по вопросу снижения ключевой ставки или снизит ее на 0,25 процентных пунктов.

В ЦБ 9 июля объяснили, что в России стало меньше пространства для снижения ключевой ставки. Вместе с тем регулятор заявил, что проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это было девятым подряд уменьшением ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что эксперименты с ключевой ставкой очень опасны для экономики.