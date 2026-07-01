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Бизнес

Набиуллина высказалась против резкого снижения ключевой ставки

Набиуллина: эксперименты с ключевой ставкой очень опасны для экономики
Кирилл Зыков/РИА Новости

Если бы Банк России провел эксперимент и снизил ключевую ставку, то в результате получил бы резкий рост инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса.

«Мы могли бы провести эксперимент: взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, - я в этом просто уверена, - резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию», — сказала она.

ПО мнению Набиуллиной, для российской экономики такого рода эксперименты очень опасны.

ЦБ РФ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в Банке России объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. По оценке регулятора, рост цен без разовых скачков немного замедлился, но все еще держится на уровне 4–5% годовых. На следующих заседаниях Банк России будет решать, можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков, отметили в ЦБ.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2027 году.

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