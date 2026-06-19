«Рассчитывали на более решительный шаг». Почему ЦБ замедлил темпы снижения ставки?

ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам в ближайшие две недели после заседания ЦБ. Что будет с курсом рубля и какое решение по ключевой ставке Банк России может принять на следующем заседании — в нашем материале.

Центробанк, объясняя снижение ключевой ставки до 14,25%, отметил, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.

«По оценке Банка России, рост цен без разовых скачков немного замедлился, но все еще держится на уровне 4–5% годовых. В последние месяцы быстрее стали расти кредиты. Бюджетная политика в ближайшие три года будет мягче, чем ожидалось раньше. Из-за этого ключевую ставку, возможно, придется держать выше, чем регулятор предполагал в апрельском прогнозе. На следующих заседаниях Банк России будет решать, можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков», — отметил ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2026-м снизится до 4,5–5,5%. Во второй половине года рост цен без разовых факторов должен приблизиться к 4%. В 2027 году и дальше инфляция, как ожидает Центробанк, будет около цели. На 15 июня годовая инфляция составляла 5,6%.

По наблюдениям ЦБ, ожидания населения и бизнеса по росту цен снизились, но все еще остаются высокими. Это может мешать дальнейшему замедлению инфляции, считает регулятор.

«Газета.Ru»

По оперативным данным Банка России, во втором квартале 2026 года деловая активность улучшилась после снижения в начале года. В целом в первой половине года экономика росла умеренно. В последние месяцы быстрее стал расти потребительский спрос. Инвестиции немного оживились после охлаждения в начале года, но остаются сдержанными. На рынке труда ситуация почти не изменилась. Нехватка кадров перестала снижаться: по опросам, доля компаний, которым не хватает работников, больше не сокращается. Планы бизнеса по повышению зарплат в 2026 году стали скромнее. При этом зарплаты все еще растут быстрее, чем производительность труда. Безработица остается на исторически низком уровне.

Финансовые условия в экономике стали немного мягче, но все еще остаются жесткими, отмечает ЦБ. Банки по-прежнему строго подходят к выдаче кредитов. В последние месяцы кредитование выросло и у компаний, и у населения. При этом люди в целом продолжают активно сберегать деньги.

По оценке ЦБ, риски ускорения инфляции пока выше рисков ее более сильного замедления. Давление на цены могут поддерживать высокие ожидания по инфляции, рост зарплат быстрее производительности труда, ухудшение ситуации в мировой экономике и геополитическая напряженность. Дополнительный риск появился из-за временного снижения производства моторного топлива. При этом есть и обратный риск — если внутренний спрос замедлится сильнее, чем ожидается, инфляция может снижаться быстрее, подчеркнул регулятор.

Раньше базовый сценарий ЦБ предполагал, что бюджетная политика поможет замедлить инфляцию в ближайшие годы. Но если дефицит бюджета сохранится до 2029 года, регулятору может понадобиться более жесткая политика, чем он закладывал в базовый прогноз.

Что сказала Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина появилась на публике после перерыва — впервые с мая. На пресс-конференции по итогам заседания она заявила, что годовая инфляция летом может немного снизиться, потому что повышение тарифов ЖКХ перенесен на октябрь. Для дальнейшего сдерживания цен нужно сближение темпов роста оплаты труда и его производительности, подчеркнула Набиуллина. По ее словам, есть риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем.

«Наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. Нам могут потребоваться паузы для оценки ситуации. Взвешенный подход поможет инфляции стабилизироваться на низком уровне. В этот раз рассматривались три варианта по ставке — 14,5%, 14,25% и 14%. Итоговое решение — взвешенное рассмотрение всех аргументов», — отметила Набиуллина.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на бизнес-форуме «Альфа-Саммит» в Москве, 28 апреля 2026 года Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава ЦБ также подчеркнула, что рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика на трехлетку могут ограничить пространство для снижения ставки в дальнейшем.

«Проинфляционные риски на будущее заметно выросли, бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага»,— сказала она.

Набиуллина добавила, что рост цен на топливо повлияет на июньскую инфляцию и может привести к росту инфляционных ожиданий.

Хуже ожиданий

«Снижение ключевой ставки с 14,5% до 14,25% годовых оказалось ниже ожиданий бизнеса. Многие предприниматели рассчитывали на более решительный шаг, поскольку стоимость заемных ресурсов остается одним из главных ограничителей инвестиционной активности», — сказал «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Решение ЦБ — четкий сигнал финансовому рынку: ключевая ставка продолжит снижаться, но шаги могут быть более короткими, чем раньше, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При этом Банк России очень четко показывает рынку следование выбранному в 2025 году курсу на смягчение денежно-кредитной политики. И я не сомневаюсь в том, что и в оставшейся части 2026 года и в 2027 году оно будет продолжаться», — подчеркнул экономист.

Что будет с вкладами

Банки начали пересматривать условия по вкладам еще до июньского заседания ЦБ. Сейчас, по данным регулятора, средняя доходность депозитов в российских банках находится на уровне 13–16% годовых. Кредитные организации заранее учитывают возможное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. При этом спрос на кредиты остается не настолько сильным, чтобы банкам приходилось любой ценой удерживать деньги вкладчиков высокими ставками.

«Банки продолжат снижать ставки по депозитам, но уже без фанатизма. Сейчас топ-10 банков предлагают 11–13% годовых. Я считаю, что в ближайший месяц стоит ожидать либо топтания на месте, либо плавного сползания еще на 0,2–0,5 процентного пункта, то есть до 10,5–12,8%. А к лету 2027 года, если ЦБ прав и инфляция вернется к 4%, ставки по вкладам рискуют превратиться в скромные 7–10%. Эпоха, когда можно было безбедно жить на проценты, похоже, уходит в закат», — спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестор, генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Несмотря на снижение ставок по банковским вкладам, они еще долгое время будут оставаться на значениях, превышающих уровень инфляции, констатировал Балынин. Основная часть предложений на рынке вкладов на сроки до трех месяцев будет в районе 13,5–14,25%, на сроки до шести месяцев — 13–13,5%, а на сроки 6–12 месяцев — 12–13%, допустил он.

«Летом 2026 года максимальные ставки по вкладам, на мой взгляд, будут находиться примерно в диапазоне 13,5–15%, минимальные — около 8–10% по длинным срокам или по базовым продуктам без специальных условий», — отметила экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Балынин призвал россиян присматриваться к вкладам на срок, превышающий три месяца. Если, например, сегодня разместить 200 тыс. рублей на полгода под 13%, то незадолго до 2027 года они превратятся примерно в 213 тыс. рублей, уточнил экономист.

Что будет с кредитами

По данным маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по необеспеченным потребительским кредитам сейчас составляют 25–35% годовых. Рыночная ипотека, согласно данным Федерального кадастрового центра, в среднем выдается под 16–19%.

По прогнозу Виноградова, ближайший месяц ставки по ипотеке достигнут в среднем 13–15%, а по потребкредитам — 15–18%. К лету 2027 года ставки могут упасть до 8–12% по ипотеке и до 13–15% по потребкредитам, считает эксперт. Но, по его словам, есть нюанс: банки остаются «привередливыми снобами» — «они будут тщательно изучать вашу кредитную историю «под лупой» и раздавать деньги с такой же охотой, с какой бабушка делится последним вареньем».

Кузнецова ожидает по ипотеке диапазон примерно 18–20,5% годовых для стандартных программ без субсидирования.

«Летом минимальные рыночные ставки по ипотеке могут опуститься ближе к 17–18%, максимальные по отдельным программам и заемщикам с повышенным риском могут оставаться около 21–23%. По потребительским кредитам диапазон будет еще шире: для качественных заемщиков и зарплатных клиентов возможны предложения около 15–20%, но массовый необеспеченный потребкредит, скорее всего, останется в диапазоне 20–30% и выше», — сказала экономист.

По мнению экспертов, часть россиян может возобновить обращения за ипотекой.

«Продолжение снижения ключевой ставки само по себе подогревает интерес к ипотеке. Часть покупателей, которые раньше откладывали сделку из-за дорогих кредитов, снова начинает смотреть варианты. Но быстрого всплеска продаж ждать не стоит: банкам нужно время, чтобы обновить ипотечные программы и пересчитать ставки. Заметнее всего эффект может быть на вторичном рынке. Он сильнее зависит от обычной рыночной ипотеки, а ее ставки идут вслед за ключевой. На рынке новостроек влияние будет слабее: там большая часть сделок проходит по льготным программам, в том числе семейной и IT-ипотеке. В этих случаях ставку поддерживает государство, а не рынок. Поэтому оживление, скорее всего, сначала будет видно в сегменте готового жилья», — отметил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

По его словам, даже после снижения ключевой ставки ипотека остается дорогой для массового заемщика . Кроме того, сохраняются высокие цены на жилье и большая долговая нагрузка населения. Эти факторы будут сдерживать спрос.

Более заметный эффект может появиться во второй половине 2026 года, если ЦБ продолжит снижать ставку. Когда рыночная ипотека опустится примерно до 14–15%, сделки могут пойти активнее. В первую очередь это коснется вторичного рынка, заключил эксперт.

«Полноценного оживления кредитной, экономической, инвестиционной активности можно ожидать при ключевой ставке 10–12% и ниже, это перспектива 2027 года», — подчеркнул инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Что будет с рублем

Финансовый рынок уже во многом отыграл будущее снижение ключевой ставки. Но по мере перехода ЦБ к более мягкой политике рубль будет постепенно лишаться части прежней опоры. На динамику курса рубля также будут влиять сезонное увеличение спроса на валюту, операции Минфина, объемы импорта и поступление экспортной выручки.

«Реакция рубля на решение ЦБ оказалась достаточно спокойной и даже умеренно позитивной: доллар после решения держался около 73,3 рубля. Это объяснимо: рынок не увидел агрессивного смягчения денежно-кредитной политики. Снижение всего на 25 б.п. означает, что реальные и номинальные рублевые доходности пока остаются достаточно привлекательными. Поэтому для рубля это не негативный, а скорее нейтрально-поддерживающий сигнал», — сказала Кузнецова.

По ее словам, если ЦБ будет снижать ставку дальше, поддержка рубля со стороны высоких ставок постепенно ослабнет, но долгосрочно курс будут определять не только ставки, но и экспортная выручка, импорт, бюджетные операции, нефть и геополитика. Летом доллар будет стоить 72–78 рублей, евро — 83–90 рублей, юань — 10,0–10,8 рубля, допустила экономист.

При отсутствии новых шоков доллар будет стоить не более 85 рублей до конца года, допустила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.

«Главную роль в формировании курса рубля играют спрос и предложение валюты, а также решения Минфина о ее покупках. В июле на рынке ожидаются крупные продажи валюты из-за квартальных выплат по налогам. Этот фактор должен перекрыть сокращение предложения валюты из-за зеркальных продаж юаней из ФНБ. Поэтому рубль, скорее всего, останется волатильным, но в среднем будет держаться около июньских уровней», — сказал «Газете.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Что будет с ключевой ставкой

По прогнозу экспертов, на следующем заседании 24 июля ЦБ вновь снизит ставку на 25 б.п., до 14%.

«Базовый сценарий на заседание 24 июля — еще одно осторожное снижение ключевой ставки на 25 б.п., до 14% годовых. Но это не гарантированный сценарий. ЦБ оставил пространство для маневра и будет смотреть на инфляцию, инфляционные ожидания, динамику кредитования и бюджетные риски. Если инфляция продолжит замедляться, а ожидания населения и бизнеса будут снижаться, регулятор, скорее всего, продолжит цикл смягчения. Если же кредитование продолжит ускоряться, бюджетный импульс усилится или инфляционные ожидания останутся высокими, Банк России может взять паузу и оставить ставку на уровне 14,25%. Снижение сразу на 50 б.п. сейчас выглядит менее вероятным, потому что сегодняшнее решение показало: ЦБ выбирает небыстрый, управляемый и осторожный путь снижения ставки», — сказала Кузнецова.

Балынин допустил более резкий шаг — до 13–13,5% . Экономист ожидает, что в конце 2026-го или в 2027 году ключевая ставка достигнет 10%. Прогноз Бахтина на конец 2026 года — 13%.

«Проинфляционные риски — бюджет, осеннее повышение тарифов ЖКХ, сезонное ослабление рубля — будут способствовать замедлению темпов снижения ключевой ставки», — заключил Бахтин.