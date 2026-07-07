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Бизнес

В Госдуме спрогнозировали решение Банка России по ставке в июле

Депутат Аксаков допустил, что ЦБ не будет снижать ключевую ставку в июле
Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России может взять паузу по вопросу снижения ключевой ставки в июле или снизит ее на 0,25 процентных пунктов. Таким прогнозом поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

«Либо не будут понижать ключевую ставку, либо ее снизят на 0,25 п.п., как это делали на последнем заседании», — считает Аксаков.

По итогам 2026 года депутат ожидает ключевую ставку на уровне 12%. Он считает, что это будет хорошим показателем с учетом внешних факторов.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган предупредил россиян, что снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пунктов в июне не означает, что дальнейшие шаги Банка России будут именно такого размера. Он отметил, что размер ключевой ставки обсуждается отдельно на каждом заседании ЦБ.

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентных пунктов, возможно, было «последним подарком» бизнесу.

Ранее Набиуллина высказалась против резкого снижения ключевой ставки.

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