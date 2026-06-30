«Последний подарок бизнесу»: Шохин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 базисных пунктов, возможно, было «последним подарком» бизнесу. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Шохин отметил, что в РСПП активно призывали ЦБ снизить ключевую ставку на один процент или хотя бы на 0,5%.

«Но нас обвели вокруг пальца с нашими расчетами. 0,25 — это демонстрация: «Отстаньте, ребята, получите шажок маленький» <…> Может, это последний подарок бизнесу», — сказал глава РСПП.

Шохин также рассказал, что ранее вывел формулу, по которой ставку устанавливали в два раза выше уровня инфляции. Однако теперь, как отметил он, ЦБ отклонился от этой формулы.

«Видимо, они знают больше, чем мы», — резюмировал Шохин.

ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в Банке России объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. По оценке регулятора, рост цен без разовых скачков немного замедлился, но все еще держится на уровне 4–5% годовых. На следующих заседаниях Банк России будет решать, можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков, отметили в ЦБ.

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