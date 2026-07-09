В Центробанке России сделали заявление о ключевой ставке

В России стало меньше пространства для снижения ключевой ставки. Об этом говорится в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям Центрального банка (ЦБ) РФ.

Вместе с тем регулятор заявил, что проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

7 июля глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России может взять паузу по вопросу снижения ключевой ставки в июле или снизит ее на 0,25 процентных пунктов.

По итогам 2026 года депутат ожидает ключевую ставку на уровне 12%. Он считает, что это будет хорошим показателем с учетом внешних факторов.

19 июня Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о ключевой ставке.