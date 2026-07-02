Путин разрешил «Газпрому» не соблюдать норму по числу независимых директоров

Президент России Владимир Путин разрешил «Газпрому» до 31 июля 2028 года включительно не соблюдать требования по числу независимых директоров в совете директоров без последствий для уровня листинга. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«К публичному акционерному обществу, включенному в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <…> не применяются установленные <…> требования к количеству независимых директоров в составе совета директоров и количеству независимых директоров в составе комитетов совета директоров», — говорится в тексте документа.

29 июня акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. В последний раз компания делала выплаты четыре года назад — за первое полугодие 2022 года. Тогда акционеры получили по 51,03 рубля на акцию в качестве дивидендов. Доходность на тот момент составляла примерно 26%.

В компании сообщили, что по итогам 2025 года «Газпром» увеличил чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров компании, на 7% — до 1,307 трлн рублей.

Ранее Путин обновил состав президиума Совета по стратегическому развитию.