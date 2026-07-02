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Бизнес

Путин разрешил «Газпрому» не соблюдать норму по числу независимых директоров

«Газпрому» разрешили не соблюдать требования по числу независимых директоров
Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил «Газпрому» до 31 июля 2028 года включительно не соблюдать требования по числу независимых директоров в совете директоров без последствий для уровня листинга. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«К публичному акционерному обществу, включенному в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <…> не применяются установленные <…> требования к количеству независимых директоров в составе совета директоров и количеству независимых директоров в составе комитетов совета директоров», — говорится в тексте документа.

29 июня акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. В последний раз компания делала выплаты четыре года назад — за первое полугодие 2022 года. Тогда акционеры получили по 51,03 рубля на акцию в качестве дивидендов. Доходность на тот момент составляла примерно 26%.

В компании сообщили, что по итогам 2025 года «Газпром» увеличил чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров компании, на 7% — до 1,307 трлн рублей.

Ранее Путин обновил состав президиума Совета по стратегическому развитию.

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