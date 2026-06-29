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Бизнес

«Газпром» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Акционеры «Газпрома» утвердили решение о невыплате дивидендов за 2025 год
Anton Vaganov/Reuters

Акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом говорится в публикации холдинга в Telegram-канале.

«Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2025 году», — отмечается в сообщении.

«Газпром» не выплачивал дивиденды акционерам уже четыре года, предыдущий раз акционеры получили по 51,03 рубля на акцию в качестве дивидендов за первое полугодие 2022 года. Отмечается, что доходность на тот момент составляла примерно 26%.

В компании сообщили, что по итогам 2025 года «Газпром» увеличил чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров компании, на 7% — до 1,307 трлн рублей.

До этого стало известно, что акционеры «Аэрофлота» поддержали рекомендацию совета директоров компании по выплате дивидендов за 2025 год. На их выплату потратят 21 млрд рублей из расчета 5,29 рублей за акцию, датой выплат назначено 17 июля 2026 года.

Ранее «Газпром нефть» анонсировала создание единого цифрового двойника энергетики России.

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