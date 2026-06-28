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Бизнес

Путин созвал совещание по обеспечению России топливом

Путин начал совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка РФ

Президент Владимир Путин проводит совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом, передает РИА Новости.

Агентство сообщает, что в нем участвуют в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Глава государства предложил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, отмечается в материале.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

На этом фоне вице-премьер Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%. Чиновник уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.

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