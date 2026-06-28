Путин пообещал нарастить поставки топлива в Крым

Путин: топливо в Крым будут поставлять по земле и морю

Поставки топлива в Крым будут наращиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью с лидером опубликовал в Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

По словам главы государства, каждый месяц региону необходимо 70 тыс. т топлива. Сейчас в Крыму есть запас топлива на несколько дней, но потребности полуострова будут обеспечены.

«Мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», — сказал политик.

Он выразил уверенность, что эту задачу удастся решить.

До этого Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем поучаствовали в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

На этой неделе более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

В Южном федеральном округе самые жесткие ограничения коснулись жителей Крыма — на полуострове с 21 июня была временно прекращена свободная продажа бензина и отпуск топлива по талонам. В Севастополе ограничения действовали 22 и 23 июня.

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.